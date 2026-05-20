Τηλεθέαση (19/5): Ποια σειρά βρέθηκε στην κορυφή σε δυναμικό και σύνολο κοινού;

Η prime time ζώνη είχε έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 16,5%, αφήνοντας πολύ κοντά το «MasterChef» του Star με 15,9%.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με εντυπωσιακό 23,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών σειρών.
Ικανοποιητικές επιδόσεις σημείωσαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» και το «Grand Hotel», ενώ το «MasterChef» συνέχισε να κρατά σταθερά το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού.
Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|16,5
|2
|Star
|MasterChef
|15,9
|3
|Alpha
|Να μ’ αγαπάς
|14,3
|4
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|12,2
|5
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|11,6
|6
|ANT1
|Grand Hotel
|9,6
|7
|Mega
|Έχω παιδιά
|9,1
|8
|Mega
|Μια νύχτα μόνο
|9,0
|9
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|5,6
|10
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – Ασθενοφόρο
|4,6
Σύνολο κοινού
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Να μ’ αγαπάς
|23,8
|2
|Άλφα
|Άγιος έρωτας
|17,7
|3
|Alpha
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|17,0
|4
|Mega
|Μια νύχτα μόνο
|14,1
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|14,0
|6
|Star
|MasterChef
|12,9
|7
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|9,9
|8
|Mega
|Έχω παιδιά
|9,4
|9
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|5,5
|10
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – Ασθενοφόρο
|5,3