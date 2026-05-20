Τηλεθέαση (19/5): Ποια σειρά βρέθηκε στην κορυφή σε δυναμικό και σύνολο κοινού;

Η prime time ζώνη είχε έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 16,5%, αφήνοντας πολύ κοντά το «MasterChef» του Star με 15,9%.

Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με εντυπωσιακό 23,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών σειρών.

Ικανοποιητικές επιδόσεις σημείωσαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» και το «Grand Hotel», ενώ το «MasterChef» συνέχισε να κρατά σταθερά το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού.

Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Alpha Μπαμπά σ’ αγαπώ 16,5 2 Star MasterChef 15,9 3 Alpha Να μ’ αγαπάς 14,3 4 Alpha Άγιος έρωτας 12,2 5 ANT1 Σούπερ ήρωες 11,6 6 ANT1 Grand Hotel 9,6 7 Mega Έχω παιδιά 9,1 8 Mega Μια νύχτα μόνο 9,0 9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 5,6 10 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Ασθενοφόρο 4,6

Σύνολο κοινού