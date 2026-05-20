Τηλεθέαση (19/5): Αυτά είναι τα νούμερα των πρωινών εκπομπών – Ποια τερμάτισε πρώτη και ποια τελευταία

Στις πρωινές εκπομπές, το «Super Κατερίνα» του Alpha συνεχίζει να κυριαρχεί στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%, διατηρώντας σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Το Πρωινό» του ANT1 με 12,1%, ενώ το «Breakfast@Star» ακολουθεί με 11,3%.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Super Κατερίνα» να παραμένει πρώτο στο 15,5%, αλλά τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να ανεβαίνουν δυναμικά στο 13,4% και να πιέζουν το «Το Πρωινό» που σημειώνει 13,2%. Σταθερές παρουσίες καταγράφουν επίσης το «10 Παντού» και το «Buongiorno», ενώ το «Breakfast@Star» κινείται χαμηλότερα στις επιδόσεις του.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Alpha Super Κατερίνα 18,7 2 ANT1 Το Πρωινό 12,3 3 Star Breakfast@Star 11,3 4 Mega Buongiorno 8,3 5 Open 10 Παντού 4,5 6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 4,4

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο κοινού