Τηλεθέαση (19/5): Αυτά είναι τα νούμερα των πρωινών εκπομπών – Ποια τερμάτισε πρώτη και ποια τελευταία

Στις πρωινές εκπομπές, το «Super Κατερίνα» του Alpha συνεχίζει να κυριαρχεί στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%, διατηρώντας σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Το Πρωινό» του ANT1 με 12,1%, ενώ το «Breakfast@Star» ακολουθεί με 11,3%.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Super Κατερίνα» να παραμένει πρώτο στο 15,5%, αλλά τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να ανεβαίνουν δυναμικά στο 13,4% και να πιέζουν το «Το Πρωινό» που σημειώνει 13,2%. Σταθερές παρουσίες καταγράφουν επίσης το «10 Παντού» και το «Buongiorno», ενώ το «Breakfast@Star» κινείται χαμηλότερα στις επιδόσεις του.
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Super Κατερίνα
|18,7
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,3
|3
|Star
|Breakfast@Star
|11,3
|4
|Mega
|Buongiorno
|8,3
|5
|Open
|10 Παντού
|4,5
|6
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|4,4
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο κοινού
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Super Κατερίνα
|15,5
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|13,2
|3
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|13,4
|4
|Open
|10 Παντού
|9,6
|5
|Mega
|Buongiorno
|8,9
|6
|Star
|Breakfast@Star
|7,3