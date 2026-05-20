Euroleague: Φωτογραφίες και βίντεο από την αναχώρηση της Φενέρμπαχτσε για την Αθήνα ενόψει του Final Four

Η Φενέρμπαχτσε αναχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (20/05) για την Αθήνα, ενόψει του Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου στο «Telekom Center Athens».

Οι παίκτες και το σταφ της τουρκικής ομάδας γνώρισαν την αποθέωση κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο. Μερίδα οπαδών βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να δώσει ψυχολογική ώθηση στην αποστολή πριν από το μεγάλο ραντεβού της διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (22/05, 18:00), με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05).