Αγρότες: Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και έτοιμοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – «Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας»

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες και δηλώνουν έτοιμοι για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, μέχρι να δικαιωθούν. Όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, λέγοντας ότι θα υπάρξει συντονισμός με τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το Σάββατο στη γενική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια.

Το πρωί της Τετάρτης, ψαράδες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έστησαν πολύωρο κλοιό από στεριά και θάλασσα στο λιμάνι του Βόλου. Απέναντί τους, παρατάχθηκαν από νωρίς διμοιρίες των ΜΑΤ, που είχαν αποκλείσει κάθε πρόσβαση στον χώρο του λιμανιού. Στην Αχαΐα και τη Θεσσαλονίκη, επικράτησε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποτρέψουν νέα μπλόκα.

Οργή και νέα μπλόκα

Αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από τα μπλόκα της Θεσσαλίας έφτασαν την Τετάρτη στο λιμάνι του Βόλου και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση έγινε μια ημέρα μετά την παραγγελία που απέστειλε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στους εισαγγελείς της χώρας για παρέμβασή τους με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών με την επισήμανση πως η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές, είναι εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα.

Στο πλευρό των αγροτών στάθηκε και ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος ο οποίος βρέθηκε στο λιμάνι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν έκτροπα.

Οι αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, πήραν τα τρακτέρ τους και κατευθύνθηκαν προς το εμπορευματικό λιμάνι του Βόλου, ενώ αλιείς παρέταξαν τα καΐκια τους ανοιχτά του λιμανιού. Μετά τη 1 το μεσημέρι αγρότες και αλιείς συντεταγμένα αποχώρησαν. Είχε προηγηθεί, όπως είπαν, τελεσίγραφο των αρχών να ολοκληρώσουν μέχρι την ώρα εκείνη την κινητοποίησή τους διαφορετικά θα εφαρμοζόταν η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις.

Ένταση και χημικά στο Ρίο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών προκλήθηκε το μεσημέρι στο μπλόκο του Ρίου-Αντιρρίου. Οι αγρότες ήθελαν να προσεγγίσουν τη γέφυρα με τα τρακτέρ τους προκειμένου να ανοίξουν τα διόδια, αλλά λίγο πριν τη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, συνάντησαν το μπλόκο της αστυνομίας.

Αποφάσισαν να συνεχίσουν με τα πόδια και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση κρότου-λάμψης, ενώ ένας αγρότης επιτέθηκε με μαγκούρα στα ΜΑΤ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας» φώναζαν αγρότες από το σημείο.

Απέκλεισαν τη γέφυρα στη Χαλκίδα

Αγρότες από τη Χαλκίδα και την Εύβοια απέκλεισαν συμβολικά την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε για περίπου δύο ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς όσοι κινούνταν στην περιοχή έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την παλιά γέφυρα.

Την κινητοποίηση έκαναν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα μπλόκα της βόρειας Εύβοιας, από τα Ψαχνά, από την περιοχή της Αυλίδας, την κεντρική και νότια Εύβοια.

«Το μπλόκο ενισχύεται, πάμε δυνατά» τόνισε ένας εκ των αγροτών από το σημείο στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Κατασχετήρια στα μπλόκα της Θεσσαλονίκης

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν και στα «Πράσινα Φανάρια», όταν άνδρες της Ασφάλειας πήγαν σε χωράφια για να κάνουν έλεγχο σε δύο αγρότες που εργαζόντουσαν εκείνη τη στιγμή.

Οι αγρότες προχώρησαν για μια ακόμη φορά στον αποκλεισμό της λεωφόρου Γεωργική Σχολής, ενώ με ένα τρακτέρ έκλεισαν και έναν από τους προδρόμους που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Δικαστικοί επιμελητές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφτασαν στα μπλόκα και επίδωσαν κατασχετήρια στους αγρότες.

Ταυτοποιήθηκαν τα άτομα από τα επεισόδια της Παρασκευής

Σημειώνεται ότι ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια, που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, των σωματικών βλαβών –τετελεσμένων και σε απόπειρα-, όπως επίσης και σε τροχονομικές παραβάσεις.

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν την Τετάρτη αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, με έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ζητούν, δε, από τους βουλευτές να τους απαντήσουν γραπτώς εντός 48 ωρών, εάν στηρίζουν ή όχι τα αιτήματά τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι αγρότες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, έφτασαν με τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο των Σερρών, όπου άφησαν τα μηχανήματα και μετά κατευθύνθηκαν πεζή στα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών του νομού.

Υπό κατάληψη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κτίριο της ΑΑΔΕ.

Παραμένουν σε παλμό κινητοποιήσεων αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.

Μετά την κατάληψη του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, το απόγευμα της Τετάρτης προχώρησαν σε κατάληψη κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Τα δυο κτίρια βρίσκονται δίπλα δίπλα και όπως δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πρόθεσή τους είναι να παραμείνουν και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά την Πέμπτη, που αναμένεται να λάβουν εκ νέου αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.

Κατεβαίνουν στο λιμάνι οι αγρότες της Θεσπρωτίας – Κινητοποίηση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την Πέμπτη

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας, έπειτα από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και κλίμα αποφασιστικότητας. Η πρόσφατη θεομηνία, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες δέντρα και σε μεγάλες ποσότητες εσπεριδοειδών, αποτέλεσε τον καταλύτη για την ένταξη της τοπικής παραγωγικής κοινότητας στο νέο κύκλο αγροτικών δράσεων, όπως μεταδίδει το epiruspost.

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγκέντρωση την Πέμπτη, στις 11:00, στο γήπεδο της Ηγουμενίτσας, ακολουθούμενη από πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους.

Η κινητοποίηση θα καταλήξει στο λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο της Θεσπρωτίας, αποτελώντας το σημείο αιχμής των τοπικών αγροτικών διεκδικήσεων. Το οργανωτικό πλαίσιο και οι επιμέρους δράσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με τους αγρότες να δηλώνουν πως «η υπομονή εξαντλήθηκε» και ότι η πολιτεία οφείλει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Μπλόκο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή – Πρόσκληση από τα Μάλγαρα για συμμετοχή

Μπλόκο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του μπλόκου των Μαλγάρων για το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σημείο συγκέντρωση είναι τα διόδια των Μαλγάρων, όπου καλούνται αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλα τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενόψει και της συνέλευσης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας το μεσημέρι του Σάββατου.

«Καλούμε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έρθουν μαζί μας για να διατρανώσουμε με μια δυναμική ενέργεια το δίκαιο των αιτημάτων μας μας», δήλωσε στη Voria ο Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων, προσθέτοντας ότι στόχος είναι ο αποκλεισμός του λιμανιού σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα θα ξεκινήσουν συντεταγμένα στις 10 το πρωί από τα Μάγλαρα και θα κινηθούν σε κομβόι προς την είσοδο του λιμανιού.

Διαμαρτυρία με τρακτέρ στα γραφεία στελεχών της ΝΔ την Παρασκευή

Διαμαρτυρία με τρακτέρ έξω από γραφεία των τριών βουλευτών της ΝΔ ετοιμάζουν οι αγρότες της Λάρισας για την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες συντονίζονται ενόψει της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο.

Την Παρασκευή το απόγευμα οι αγρότες με τα τρακτέρ τους θα μεταβούν στο κέντρο της Λάρισας που θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο Χρήστος Κέλλας.

Το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη θα οριστεί η Επιτροπή η οποία θα καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ θα καθοριστούν και οι επόμενες δράσεις των αγροτών.