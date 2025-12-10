Το «φακελάκι» ζει και βασιλεύει – Επίορκοι υπάλληλοι πήραν μέχρι και χρυσαφικά – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Το «γρηγορόσημο» ζει και βασιλεύει και μάλιστα έχει γίνει και πιο απαιτητικό, καθώς εκτός από τον γνωστό πάκο με χαρτονομίσματα, οι πολίτες δίνουν χρυσαφικά και λίρες.
  • Πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως «οι εφοριακοί είναι μάστιγα» και πως μονίμως «λαδώνουν» κάποιον υπάλληλο. Μάλιστα, ένας πολίτης μαρτυρά ότι του ζητήθηκαν «ακόμη και χρυσαφικά».
  • Η ΑΑΔΕ, με 1500 επώνυμες καταγγελίες για εφοριακούς, ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους περιουσιακής κατάστασης σε ελεγκτές και στενούς συγγενείς τους, καλύπτοντας μισθούς, καταθέσεις, δαπάνες και κληρονομιές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

Φορολογική δήλωση

Μπορεί ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με το δημόσιο να έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει επίορκους υπαλλήλους να λαμβάνουν “δώρα”, το γνωστό “λάδωμα” δηλαδή, ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα τις υποθέσεις των πολιτών. Μάλιστα, σε μία περίπτωση δόθηκαν, εκτός από χρήματα, και χρυσαφικά.

Palmos Analysis: Το 85% «βλέπει» ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών σε φαινόμενα διαφθοράς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, πολίτες αναφέρουν πως “οι εφοριακοί είναι μάστιγα” και πως μονίμως “λαδώνουν” κάποιον υπάλληλο εφορίας. Πολλοί έχουν να πουν ένα προσωπικό τους περιστατικό. “Το έπαιρναν και το μοιραζόντουσαν”, λέει πολίτης στην κάμερα, ενώ άλλος αναγνωρίζει ότι “φταίμε κι εμείς”.

Εντύπωση όμως προκαλεί η μαρτυρία ενός κυρίου. «Ακόμη και χρυσαφικά. Χρυσαφικά που μου ζητήθηκαν» ανέφερε.

Το “γρηγορόσημο” ζει και βασιλεύει και μάλιστα έχει γίνει και πιο απαιτητικό, καθώς εκτός από τον γνωστό πάκο με χαρτονομίσματα, οι πολίτες δίνουν χρυσαφικά και λίρες.

Ο κ. Δημήτρης παραδέχεται πως για υποθέσεις του έχει δώσει χρήματα δύο φορές σε δημόσια υπηρεσία, για υποθέσεις του. «Δεν τολμάς εκείνη τη στιγμή να πεις τίποτα, γιατί υπάρχουν άλλοι που θα σε κυνηγήσουν», λέει.

«Πάρε τα χαρτιά μου λέει, βάλε κάτι μέσα και δώσε το. Και τα πράγματα άλλαξαν», λέει άλλος πολίτης ο οποίος είδε ως δια μαγείας τον φόρο του να μειώνεται.

Ο Στέλιος Απέργης έκανε επώνυμη καταγγελία στην πολεοδομία Κέρκυρας για αυθαίρετο στους Παξούς τον Αύγουστο του 2024. Πήρε αριθμό πρωτοκόλλου, μια… ντουζίνα διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει έλεγχος και έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Σήμερα, στο παράνομο κτίσμα προστέθηκε και παράνομο μπάρμπεκιου. «Ενώ πήγαμε σε όλα τα υπόλοιπα σπίτια, στο δικό του δεν πήγαμε», τονίζει.

Η ΑΑΔΕ έχει 1.500 επώνυμες καταγγελίες για εφοριακούς και έτσι ξεκινά ελέγχους περιουσιακής κατάστασης σε εφοριακούς ελεγκτές και στενούς συγγενείς τους. Θα κάνουν δηλαδή εξονυχιστικό έλεγχο σε μισθούς καταθέσεις, δαπάνες, αγορές, ακόμα και κληρονομιές, τόσο σε εν ενεργεία υπαλλήλους, όσο και σε συνταξιούχους, ενώ θα εξετασθούν σύζυγοι και παιδιά τους.

21:17 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

