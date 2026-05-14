Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (14/5)

Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη για τα play-offs της Greek Basketball League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

17:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Basket League

20:00 Novasports Start Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

21:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράντφορντ – Μπόλτον EFL League One

22:30 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga