Palmos Analysis: Το 85% «βλέπει» ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών σε φαινόμενα διαφθοράς

Δημοσκόπηση της Palmos Analysis αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα και πώς το βιώνει η ελληνική κοινωνία. Η έρευνα έγινε για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και παρουσιάστηκε στο 5ο Φόρουμ Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με το 96% των πολιτών, υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο και μέτριο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, το 56% λέει πολύ μεγάλο, το 27% αρκετά μεγάλο, το 13% μέτριο, το 2% αρκετά μικρό και μόλις το 1% καθόλου.

Στις ηλικίες 18-24 ετών το 36% θεωρεί πως είναι πολύ μεγάλο, ένα ακόμη 36% αρκετά μεγάλο, 20% μέτριο, καθόλου λέει το 2% και αρκετά μικρό το 1%.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σε ερώτηση, για ποιους λόγους θεωρείτε πως υπάρχει διαφθορά, το 39% λέει για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, το 38% απουσία πολιτικής βούλησης, το 36% καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, το 27% αναποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών, το 26% νοοτροπία/κουλτούρα λαού, το 16% όχι αρκετά αυστηροί νόμοι και το 9% γραφειοκρατία.

Στις ηλικίες 18-24 ετών κυριαρχεί με 51% για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, 42% λέει καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, ένα 34% λέει νοοτροπία/κουλτούρα λαού και το 22% λέει απουσία πολιτικής βούλησης.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στους τομείς του δημοσίου βίου που θεωρούν οι πολίτες πως υπάρχει διαφθορά τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα (σε παρένθεση οι απαντήσεις των ηλικιών 18-24 ετών)

Πολιτική 85% (83%)
Πολεοδομία/Δημόσια έργα 77% (59%)
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 73% (67%)
Δημόσια οικονομικά 70% (65%)
Δημόσια Διοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση 67% (53%)
Δικαιοσύνη 63% (67%)
Μετανάστευση και άσυλο 63% (58%)
Προγράμματα ΕΣΠΑ/Ταμείο Ανάκαμψης 63% (49%)
Ενέργεια/Περιβάλλον/Καύσιμα 63% (47%)
Εφορία/Τελωνείο 62% (56%)
Υγεία 56% (53%)
Κοινωνική Πολιτική/Επιδόματα 56% (56%)
Αστυνομία 51% (57%)
Αθλητισμός 43% (32%)
Παιδεία/Πολιτισμός 33% (44%)
Ένοπλες Δυνάμεις 25% (39%)

Ανοχή των πολιτών στη διαφθορά

Στην ερώτηση αν υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς το 52% λέει ναι, το 33% μάλλον ναι, το 7% μάλλον όχι και το 6% όχι.

Στις ηλικίες 18-24 ναι λέει το 42%, μάλλον ναι το 38%, μάλλον όχι το 14% και όχι το 4%.

Δημοσκόπηση

Κατά την γνώμη σας γιατί υπάρχει ανοχή οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες (στην παρένθεση οι απαντήσεις των ηλικιών 18-24)

Γιατί προτάσσεται το ατομικό αντί του συλλογικού συμφέροντος 39% (38%)
Γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι 32% (22%)
Γιατί υπάρχει αδιαφορία 16% (21%)
Γιατί υπάρχει φόβος ή απειλές για αντίποινα 10% (18%)
Άλλο 2% (0%)
Δεν έχω γνώμη 1% (2%)

Δημοσκόπηση

Στο ερώτημα τι θα συνέβαλε περισσότερο στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στην Ελλάδα οι απαντήσεις είναι οι εξής:

Πολιτική βούληση 45% (44%)
Αυστηροποίηση των νόμων 35% (26%)
Αποτελεσματικότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί 42% (42%)
Επιτάχυνση απονομή δικαιοσύνης 45% (42%)
Ψηφιοποίηση διαδικασιών 16% (17%)
Δεν έχω γνώμη 3% (7%)
Δεν απαντώ 2% (5%)

Δημοσκόπηση

Στην ερώτηση για το πόσο ανεκτές είναι οι παρακάτω πράξεις καθόλου ανεκτή σε ποσοστό 73% είναι το «φακελάκι» σε γιατρό, σε 72% χρηματισμός για δίπλωμα οδήγησης, 71% χρηματισμός πολιτικού ή αξιωματούχου για ανάθεση δημοσίου έργου ή προώθηση ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στο ερώτημα αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας περιστατικό διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες το 58% λέει όχι, το 38% λέει ναι και ένα 4% δεν απαντώ.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σημειώνεται ότι περισσότερα από 500 άτομα της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και στελέχη δημοσίων φορέων συμμετείχαν στο 5ο Φόρουμ Ακεραιότητας της ΕΑΔ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Χαιρετισμούς απεύθυναν η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, η Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γεώργιος Μαυρωτάς.

