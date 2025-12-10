Λάρισα: Διαμαρτυρία έξω από γραφεία βουλευτών την Παρασκευή – Οι κινήσεις ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου

Αγρότες της Λάρισας ετοιμάζουν διαμαρτυρία με τρακτέρ έξω από γραφεία των τριών βουλευτών της ΝΔ την Παρασκευή, ενόψει της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, το Σάββατο.

Αύριο (11/12) φορείς και σωματεία θα μεταβούν στο μπλόκο της Νίκαιας για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, ενώ θα πραγματοποιηθεί συναυλία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής, αγρότες του μπλόκου, θα μεταβούν με τα τρακτέρ τους στη Λάρισα, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών.

Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην πανελλαδική συνέλευση θα οριστεί η επιτροπή των αγροτών που θα καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση και θα αποφασιστούν οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, πριν από την συνάντηση στο Μαξίμου.