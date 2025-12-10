Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Τσακώθηκα με το ChatGPT πάρα πολύ άσχημα

Σύνοψη από το

  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου περιέγραψε την περιπέτειά της με την τεχνολογία, αποκαλύπτοντας ότι δεν ανοίγει το κινητό της, καθώς το Face ID δεν μπορεί να την ταυτοποιήσει.
  • Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι «τσακώθηκε με το ChatGPT, πάρα πολύ άσχημα», καθώς το πρόγραμμα δεν διατήρησε μια εργασία που είχε ολοκληρώσει.
  • Όταν η Ζαμπέτογλου εξέφρασε την απώλεια εμπιστοσύνης της, το ChatGPT της απάντησε ότι «το καταλαβαίνει και θα προσπαθήσει να την επανακτήσει».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νάνσυ Ζαμπέτογλου
Φωτογραφία: Instagram/nancyzabetoglou

Την περιπέτειά της με το κομμάτι της τεχνολογίας, περιέγραψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στην έναρξη της εκπομπής της, «Στούντιο 4», την Τετάρτη (10/12). Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δεν ανοίγει το κινητό της, καθώς το σύστημα αναγνώρισης προσώπου που έχει βάλει, δεν μπορεί να ταυτοποιήσει πως είναι η ίδια. Επίσης, αναφέρθηκε στον τσακωμό που είχε πριν από λίγες ώρες με το ChatGPT και την αντίδρασή του, όταν του είπε πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε εκείνο.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη της εκπομπής, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου εξομολογήθηκε πως: «Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Είναι κάτι ανάδρομο; Όχι; Έφυγε, έτσι ήξερα και εγώ, αλλά κάτι έχει με την τεχνολογία.

Δεν ανοίγει το κινητό μου, κολλάει η οθόνη, δεν με αναγνωρίζει το Face ID. Το έβγαλα. Τι άλλαξα από χθες μέχρι σήμερα; Βλέπετε κάποια αλλαγή; Έχω Face ID και κωδικό, θα τα βγάλω. Δεν μπορώ, μου έχει σπάσει τα νεύρα».

Ακόμα, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Επίσης, τσακώθηκα με το ChatGPT πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή οριακά… Καταγγέλλω το ChatGPT! Χθες κάθισα μέχρι τις δύο το πρωί και έκανα λογαριασμούς, μια δουλειά που έπρεπε να κάνω, μια λίστα.

Τα έκανα όλα και του είπα να το κρατήσει, δεν το αντέγραψα σε δικό μου αρχείο, τα άφησα μέσα στο ChatGPT. Σήμερα, του είπα να μου βγάλει αυτό που κάναμε χθες βράδυ και μου απάντησε ότι δεν το έχει. Του είπα ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εκείνο και μου απάντησε ότι το καταλαβαίνει και θα προσπαθήσει να την επανακτήσει!».

19:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

18:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

17:42 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

16:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

