Ανατροπή στη θεωρία της εξέλιξης: Ανακάλυψη του Γέιλ καταρρίπτει τη θεωρία του «εξελικτικού αδιεξόδου»

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι μηχανισμοί που οδηγούν στην ειδογένεση στα υπόγεια οικοσυστήματα παραμένουν ελάχιστα κατανοητοί. Στο εμβληματικό βιβλίο του 1859, Η Προέλευση των Ειδών, ο Κάρολος Δαρβίνος αναφέρθηκε στους οργανισμούς που ζουν σε σπήλαια ως «ναυάγια της αρχαίας ζωής», περιγράφοντάς τους ως επιζώντες παλαιότερων γενεών που παρέμειναν σε απομονωμένους βιότοπους, ενώ τα συγγενικά τους είδη εξαφανίστηκαν.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ιδέα συνέβαλε στην ευρέως αποδεκτή υπόθεση ότι τα υπόγεια οικοσυστήματα αποτελούν «εξελικτικά αδιέξοδα», επειδή τα είδη που προσαρμόζονται σε αυτά τα περιβάλλοντα φαίνεται να σταματούν να δημιουργούν νέα είδη.

Η ανακάλυψη του Typhlichthys styx δείχνει ότι τα είδη που είναι προσαρμοσμένα σε σπήλαια μπορούν να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να διαχωρίζονται σε νέα είδη, με τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Ερευνητές στο Γέιλ εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι πρότινος είδος τυφλού ψαριού των σπηλαίων, ένα εύρημα που αμφισβητεί τη μακροχρόνια άποψη ότι τα σπήλαια και άλλοι υπόγειοι βιότοποι αποτελούν εξελικτικά αδιέξοδα.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Integrative Organismal Biology. Ο επικεφαλής της μελέτης είναι ο Τόμας Νίαρ, καθηγητής οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας στη Σχολή Τεχνών και Επιστημών του Γέιλ (FAS).

Επανεξέταση της υπόθεσης του Δαρβίνου περί «εξελικτικού αδιεξόδου»

Η νέα έρευνα επικεντρώθηκε σε τρία είδη τυφλών ψαριών του Νότου που αποκλίνανε αφότου οι πρόγονοί τους μετακινήθηκαν σε υπόγειους βιοτόπους: Τα ήδη αναγνωρισμένα Typhlichthys subterraneus και Typhlichthys eigenmanni, μαζί με το πρόσφατα αναγνωρισμένο Typhlichthys styx.

Για να διερευνήσει την εξελικτική τους ιστορία, η ομάδα ανέλυσε γενετικά δεδομένα και κατασκεύασε ένα χρονικά βαθμονομημένο εξελικτικό δέντρο για τους πληθυσμούς των τυφλών ψαριών του Νότου που εντοπίστηκαν σε συστήματα σπηλαίων τα οποία εκτείνονται από τα Απαλάχια Όρη έως τα Όρη Όζαρκ.

Η ανάλυση αποκάλυψε μια γεωγραφικά διακριτή τρίτη εξελικτική γραμμή, η οποία αντιπροσωπεύεται από πληθυσμούς στο Τενεσί, την Αλαμπάμα και τη Τζόρτζια, επιπλέον των δύο γνωστών ειδών.

Έδειξε επίσης ότι οι τρεις αυτές εξελικτικές γραμμές μοιράζονταν έναν κοινό πρόγονο πριν από περίπου 8 εκατομμύρια χρόνια. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης αξονικές τομογραφίες (CT) για να συγκρίνουν δείγματα από τις διαφορετικές εξελικτικές γραμμές. Οι τομογραφίες αποκάλυψαν σκελετικές διαφορές που διακρίνουν την πρόσφατα αναγνωρισμένη γραμμή από τα άλλα δύο είδη.

Αν και όλα τα τυφλά ψάρια του Νότου έχασαν τα μάτια τους αφού προσαρμόστηκαν στο μόνιμο σκοτάδι, το νέο είδος διατηρεί υπολείμματα μεσοκογχικών οστών που κάποτε αποτελούσαν μέρος της οφθαλμικής κόγχης.

Αυτά τα οστά απουσιάζουν από τα άλλα δύο είδη. «Ο συνδυασμός γενετικών και ανατομικών δεδομένων καθιστά σαφές ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό είδος», δήλωσε ο Μπράουνσταϊν.

Οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες οδήγησαν στην ειδογένεση των τυφλών ψαριών

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανομή των πληθυσμών των τυφλών ψαριών του Νότου δεν ευθυγραμμίζεται με τα επιφανειακά ποτάμια και τα ρεύματα της περιοχής, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο το είδος εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την επικράτειά του.

Για να λύσει αυτό το μυστήριο, η ομάδα εξέτασε τα υπόγεια γεωλογικά χαρακτηριστικά. Διαπίστωσαν ότι οι σημαντικότεροι εξελικτικοί διαχωρισμοί μεταξύ των πληθυσμών και των ειδών αντιστοιχούσαν απόλυτα με τα όρια των τοπικών υδροφόρων οριζόντων, δηλαδή των υπόγειων σχηματισμών που αποθηκεύουν τα υπόγεια ύδατα.

Αυτοί οι υδροφόροι ορίζοντες δημιούργησαν δίκτυα ανοιγμάτων και καναλιών μέσα σε καρστικά τοπία —εδάφη που σχηματίζονται όταν το νερό διαλύει τον ασβεστόλιθο και άλλα διαλυτά πετρώματα— επιτρέποντας στα τυφλά ψάρια των σπηλαίων να διασπαρθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

«Οι υδροφόροι ορίζοντες λειτουργούν ως υπόγεια ποτάμια διασποράς, γεγονός που επέτρεψε στα τυφλά ψάρια των σπηλαίων να υποστούν ειδογένεση μέσα στα συστήματα των σπηλαίων», δήλωσε ο Μπράουνσταϊν.

Απειλές για τη διατήρηση και σημασία της βιοποικιλότητας

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι πολλοί πληθυσμοί του Typhlichthys styx και άλλων ειδών τυφλών ψαριών του Νότου αντιμετωπίζουν απειλές από ανθρώπινες δραστηριότητες που εξαντλούν ή μολύνουν τα υπόγεια ύδατα.

Αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή φραγμάτων, την υπερβολική χρήση νερού και τη ρύπανση από βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα. Ο Νίαρ δήλωσε ότι η μελέτη αναδεικνύει το είδος της πρωτοποριακής έρευνας για τη βιοποικιλότητα που πραγματοποιείται στο Γέιλ.

Ο ίδιος υπηρετεί επίσης ως Επιμελητής Ιχθυολογίας «Bingham Oceanographic» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πίμποντι του Γέιλ. «Η ανακάλυψη νέων ειδών είναι σημαντική για την αντιμετώπιση της κρίσης της βιοποικιλότητας, η οποία μειώνει ραγδαία την ποικιλία της ζωής στον πλανήτη μας», ανέφερε.

«Αφενός, δεν μπορείς να προστατεύσεις ένα είδος αν δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει. Η εργασία μας για τα τυφλά ψάρια των σπηλαίων πλαισιώνει ένα ευρύ φάσμα ερευνών που διεξάγονται στο πανεπιστήμιο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητάς μας και την ανάπτυξη τρόπων για την προστασία της».