Η προέλευση του Ευφράτη: Νέα επιστημονική έρευνα ρίχνει φως στις πηγές του ιστορικού ποταμού

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η υδάτινη αυτή οδός γεννήθηκε από τη συμβολή δύο άλλων αρχαίων ποταμών, πριν από περίπου 3.6 εκατομμύρια χρόνια.

Πριν από περίπου 5.4 εκατομμύρια χρόνια, δύο ποτάμια έρεαν κατά μήκος της σημερινής Τουρκίας και Συρίας και χύνονταν στη Μεσόγειο Θάλασσα — για να ενωθούν τελικά και να σχηματίσουν τον Ευφράτη ποταμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ο ενιαίος πλέον ποταμός θα διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των πρώτων ανθρώπινων πολιτισμών στη Γόνιμη Ημισέληνο.

Όταν οι τεκτονικές πλάκες ξαναέγραψαν τον χάρτη

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι οι ποταμοί Παλαιο-Καρασού και Παλαιο-Μουράτ εκβάλλονταν στη Μεσόγειο Θάλασσα μέχρι πριν από περίπου 3.6 εκατομμύρια χρόνια, όταν τεκτονικές μετατοπίσεις άλλαξαν την πορεία τους.

Ο ποταμός Παλαιο-Μουράτ άλλαξε κατεύθυνση πρώτος, ενώ ο ποταμός Παλαιο-Καρασού ανακατευθύνθηκε 800.000 χρόνια αργότερα. Και οι δύο υδάτινες οδοί ενώθηκαν και άρχισαν να ρέουν νοτιοανατολικά προς τον Περσικό Κόλπο πριν από περίπου 1.6 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

«Το σύγχρονο ανάγλυφο της ξηράς, μαζί με τα θαμμένα ιζήματα στον θαλάσσιο πυθμένα, διατηρούν ακόμη καθαρά σημάδια του αρχαίου Ευφράτη ποταμού», δήλωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Andrew Madof, ανώτερος σεισμικός στρωματογράφος στην εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Chevron.

«Εάν οι ποταμοί Παλαιο-Μουράτ και Παλαιο-Καρασού δεν είχαν αλλάξει πορεία και δεν είχαν ενωθεί τη δεδομένη στιγμή, είναι αβέβαιο αν η Γόνιμη Ημισέληνος θα είχε σχηματιστεί με τον τρόπο που τη γνωρίζουμε», ανέφερε ο ίδιος σε email του προς το Live Science.

Η Γόνιμη Ημισέληνος, η οποία συχνά αποκαλείται το «λίκνο του πολιτισμού», είναι μια περιοχή σε σχήμα μπούμερανγκ στη Δυτική Ασία, που εκτείνεται από τη σημερινή Αίγυπτο έως το νοτιοανατολικό Ιράκ. Το ανατολικό της τμήμα, γνωστό ως Μεσοποταμία, φιλοξενεί τους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη.

Τα δύο αυτά ποτάμια δημιούργησαν μια όαση γόνιμου εδάφους σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή, βοηθώντας αρχαίους πολιτισμούς, όπως οι Σουμέριοι και οι Ασσύριοι, να ακμάσουν πριν από περίπου 6.000 χρόνια.

Το αίνιγμα των 3.000 χιλιομέτρων: Πού γεννήθηκε ο Ευφράτης

Παρά τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ευφράτης στην ακμή αυτών των πρώτων πολιτισμών, οι απαρχές του ποταμού των 3.000 χιλιομέτρων (1.900 μιλίων) παρέμεναν μέχρι σήμερα αινιγματικές.

Ορισμένοι ερευνητές είχαν προτείνει στο παρελθόν ότι ο Ευφράτης εξελίχθηκε από ένα και μόνο ποτάμι που χυνόταν στη Μεσόγειο Θάλασσα ή σε αρχαίες λίμνες της σημερινής Τουρκίας, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι προήλθε από έναν ποταμό που κατέληγε κάπου στην Αραβική Χερσόνησο.

Όμως στη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (1 Ιουνίου) στο περιοδικό Nature Geoscience, ο Μάντοφ και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι ο Ευφράτης γεννήθηκε από τον «γάμο» δύο ποταμών, και όχι από μια ενιαία υδάτινη οδό.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σεισμικά δεδομένα, χάρτες της επιφάνειας του εδάφους και δορυφορικά δεδομένα για να ανασυνθέσουν τη γεωλογική ιστορία του Ευφράτη. Εντόπισαν αποθέσεις ποταμών ηλικίας 5 έως 6 εκατομμυρίων ετών, θαμμένες στα ανοικτά των ακτών του Λιβάνου, και τις συνέκριναν με ήδη καταγεγραμμένες ποταμίσιες αποθέσεις παρόμοιας ηλικίας στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας.

Αυτές οι αποθέσεις αποκάλυψαν δύο αρχαίες υδάτινες οδούς: τον Παλαιο-Καρασού και τον Παλαιο-Μουράτ. Αυτά τα ποτάμια έρεαν προς τη Μεσόγειο Θάλασσα κατά τη διάρκεια και μετά τη Μεσσηνιακή κρίση αλμυρότητας, μια περίοδο περίπου 700.000 ετών κατά την οποία τεκτονικές διεργασίες προκάλεσαν την αποξήρανση του μεγαλύτερου μέρους της θάλασσας.

Η Μεσόγειος γέμισε ξανά με νερό πριν από 5.33 εκατομμύρια χρόνια, βυθίζοντας τις αυλακώσεις και τα ιζήματα που άφησαν τα δύο ποτάμια στον θαλάσσιο πυθμένα. Ήταν ακριβώς αυτά τα υπολείμματα που έφερε στο φως η νέα μελέτη.

«Ένας χρήσιμος τρόπος για να το σκεφτεί κανείς αυτό είναι ότι εντοπίσαμε τα θαμμένα “αποτυπώματα” του αρχαίου Ευφράτη στα ανοικτά των ακτών και τα συνδέσαμε με τα σημεία όπου αυτά τα αποτυπώματα επανεμφανίζονται στην ξηρά», δήλωσε ο Madof.

Τεκτονικές μετατοπίσεις —που περιλάμβαναν περιόδους ορογένεσης, διαδικασίες δημιουργίας ρηγμάτων και σεισμούς— μετακίνησαν τον Παλαιο-Καρασού και τον Παλαιο-Μουράτ πριν από περίπου 3.6 εκατομμύρια χρόνια, αναγκάζοντας τους ερευνητές να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ ψάχνοντας για στοιχεία στην ξηρά.

«Στα σημεία όπου οι κοίτες αυτών των αρχαίων ποταμών διασταυρώνονταν με ρήγματα, το ανάγλυφο του εδάφους συμπεριφερόταν σαν ένας κυλιόμενος διάδρομος που είχε μετατοπιστεί στο πλάι», δήλωσε ο Madof. «Μετρώντας το μέγεθος της μετατόπισης του ποταμού και την ταχύτητα κίνησης του ρήγματος, μπορέσαμε να εκτιμήσουμε πότε συνέβη αυτή η κίνηση».

Γίγαντες του παρελθόντος: Μεγαλύτεροι ακόμα και από τον σημερινό Νείλο

Η ομάδα δημιούργησε επίσης μοντέλα μεταφοράς ιζημάτων για τους ποταμούς Παλαιο-Καρασού και Παλαιο-Μουράτ, ώστε να εκτιμήσει το μέγεθος των ποταμών και την έκταση των λεκανών απορροής τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε μία από αυτές τις υδάτινες οδούς ήταν μεγαλύτερη από τον σημερινό Νείλο ποταμό, προτού τελικά ενωθούν για να σχηματίσουν τον σύγχρονο Ευφράτη πριν από 1. 6 εκατομμύρια χρόνια.

Ορισμένα τμήματα των ποταμών Παλαιο-Καρασού και Παλαιο-Μουράτ άλλαξαν ελάχιστα, ενώ άλλα ανακατευθύνθηκαν εντελώς. Η θέση αυτών των ποταμών πιθανότατα επηρέασε τις διαδρομές που ακολούθησαν τα θηλαστικά όταν μετανάστευσαν έξω από την Αφρική και μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, καθορίζοντας τη διαθεσιμότητα του νερού, ανέφερε ο Madof.

«Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχηματίστηκε ο Ευφράτης μάς βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι αλλαγές μεγάλης κλίμακας στη διανομή του νερού μπορούν να αναδιαμορφώσουν το ανάγλυφο της γης και να επηρεάσουν τις συνθήκες που απαιτούνται για την υποστήριξη της ζωής», σημείωσε ο ίδιος.