Ανατρεπτική ανακάλυψη για το ιστορικό τοπίο νησιού της Μεσογείου – Τι ήταν τελικά τα επιβλητικά «casteddi»

Νέα αρχαιολογική έρευνα αποδομεί την παραδοσιακή στρατιωτική οπτική και σκιαγραφεί μια περίπλοκη εικόνα κοινωνιών που μεριμνούσαν για τον οικονομικό έλεγχο και την άμυνα.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό IpoTESI di Preistoria αναλύει ένα από τα πιο μυστηριώδη και χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου της Κορσικής: Τα casteddi. Αυτές οι επιβλητικές οχυρωμένες κατασκευές από την Εποχή του Χαλκού, που στέκονται σε λόφους και βραχώδεις παρυφές, έχουν κεντρίσει τη λαϊκή φαντασία και έχουν μπερδέψει τους ειδικούς για δεκαετίες.

Ήταν στρατιωτικές ακροπόλεις, κέντρα εξουσίας, οχυρωμένες αποθήκες ή όλα αυτά μαζί;

Η έρευνα του Kewin Peche-Quilichini συνθέτει δεκαετίες εργασίας για να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη και συναρπαστική απάντηση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ερμηνεία αυτών των τοποθεσιών κυριαρχούνταν από τη μορφή του αρχαιολόγου Roger Grosjean, ο οποίος έφτασε στην Κορσική τη δεκαετία του 1950. Για τον Grosjean, τα casteddi ήταν, πάνω απ’ όλα, στρατιωτικά φρούρια.

Κατά την άποψή του, η κορσικανική κοινωνία κατά την Εποχή του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.) σημαδεύτηκε από εσωτερικές συγκρούσεις και εξωτερικές εισβολές, όπως εκείνη των περίφημων Σαρντάνα (Shardana).

Τα τείχη αποτελούσαν άμεση απάντηση σε αυτή την ενδημική βία. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Grosjean περιέγραψε τα casteddi ως: οχυρώσεις με αυστηρά στρατιωτικό ρόλο που εντοπίζονταν αποκλειστικά στη νότια Κορσική και ως τη μοναδική μορφή οικισμού στο νησί κατά την Εποχή του Χαλκού.

Ωστόσο, αυτή η μονολιθική άποψη άρχισε να ραγίζει μετά τον θάνατο του Grosjean το 1975. Ερευνητές όπως οι J. Cesari, F. de Lanfranchi και P. Nebnia κατέδειξαν ότι εντός αυτών των τειχών υπήρχε χώρος όχι μόνο για άμυνα, αλλά και για την καθημερινή ζωή, την εργασία και την αποθήκευση. Βρέθηκαν οικιακοί χώροι, εργαστήρια και σιλό, γεγονός που ανάγκασε σε επανεξέταση της λειτουργίας τους.

Το οριστικό πλήγμα στη θεωρία του Grosjean ήρθε γύρω στο 2000, με την ανακάλυψη ανοιχτών, μη οχυρωμένων οικισμών όπως το Campu Stefanu. Αυτό απέδειξε ότι τα casteddi δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος κατοίκησης του νησιού.

Σήμερα, η προοπτική είναι πιο συστηματική και εξελιγμένη. «Η ερμηνεία των οχυρωμένων τοποθεσιών βασίζεται πρωτίστως στην καλύτερη χρονολογική κατανόηση, επιτρέποντας μια εξελικτική ανάγνωση των κοινωνικών διεργασιών που αυτές υλοποιούν» αναφέρει ο συγγραφέας της μελέτης.

Συνολικά 179 οχυρώσεις της Εποχής του Χαλκού έχουν εντοπιστεί και καταλογογραφηθεί στην Κορσική, με σχεδόν το 80% αυτών να συγκεντρώνεται στον νότο, αναδεικνύοντας ένα φαινόμενο κυρίως του νότου.

Αρχιτεκτονική που προσαρμόστηκε στο έδαφος και τις ανάγκες του τόπου

Τα casteddi δεν είναι όλα ίδια. Η τοποθεσία και ο σχεδιασμός τους ανταποκρίνονται σε μια σαφή λογική.

Χτίζονταν κατά προτίμηση σε τέσσερις τύπους εδάφους:

κορυφογραμμές ανάμεσα σε ποτάμια που δέσποζαν σε συμβολές

απομονωμένους λόφους

εδαφικές εξάρσεις

προεξοχές στις άκρες οροπεδίων.

Το μέσο υψόμετρο είναι περίπου 280 μέτρα, αποσκοπώντας πάντα τον οπτικό έλεγχο των κοιλάδων και των διαδρομών.

Η κατεξοχήν αμυντική δομή είναι το τείχος, αλλά η κατασκευή του παρουσιάζει εκπληκτική ποικιλία. Υπάρχουν μονόπλευρα τείχη, δίπλευρα τείχη (τα πιο κοινά, με σταθερό πάχος περίπου 2 μέτρα), ακόμη και τρίπλευρα τείχη.

Χρησιμοποιήθηκε ξερολιθιά, μερικές φορές με βάση τη λάσπη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διατυπωθεί υποθέσεις για την ύπαρξη ξύλινων επάλξεων στην κορυφή. Το διατηρημένο ύψος τους κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 μέτρων. Μια εξαιρετική περίπτωση είναι το «I Stantari di u Frati è a Sora», όπου η πρώτη οχύρωση δεν ήταν τείχος, αλλά ένα σύστημα πασσάλων και μια τάφρος σχήματος V, γεγονός που καταδεικνύει προσαρμοστικότητα.

Η είσοδος αποτελεί πάντα κρίσιμο σημείο και γενικά εντοπίζεται στην πιο προσβάσιμη πλευρά. Σε τοποθεσίες όπως το Araghju ή η Filitosa, ενισχυόταν με προμαχώνες ή ακόμα και με έναν πύργο (torra) που τον πλαισίωνε.

Ο Πύργος: Η πολυχρηστική “καρδιά” της δομής

Από τη Μέση Εποχή του Χαλκού και μετά, πολλά casteddi ενσωμάτωσαν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο: την torra. Αυτός ο κυκλικός ή υποκυκλικός πύργος (διαμέτρου περίπου 12 μέτρων), παρόμοιος με τα πρωτο-nuraghi της Σαρδηνίας, έγινε το νευραλγικό κέντρο του οικισμού. Δεν ήταν απλώς ένα παρατηρητήριο.

Στο ισόγειό του, που διέθετε μια κεντρική εστία, γινόταν η επεξεργασία και η αποθήκευση τροφίμων. Εσοχές και θάλαμοι στο πάχος των τειχών του χρησίμευαν ως αποθήκες τροφίμων (κελάρια). Μια εσωτερική ράμπα οδηγούσε σε ένα ανώτερο επίπεδο, το οποίο πιθανότατα είχε αμυντικές λειτουργίες.

Όλα υποδηλώνουν ότι αυτή η περιοχή είναι λειτουργική και χρησιμεύει ως κέντρο για τη διατήρηση και τη μετατροπή των διατροφικών πόρων, ή ακόμη και την αναδιανομή τους, αναφέρει το άρθρο.

Η torra συγκέντρωνε δραστηριότητες που προηγουμένως ήταν διεσπαρμένες, συμβολίζοντας έναν ορισμένο βαθμό συγκέντρωσης.

Πόσοι άνθρωποι ζούσαν στην πραγματικότητα στο εσωτερικό; Ο εντός των τειχών χώρος ήταν συχνά περιορισμένος και γεμάτος με βραχώδεις παρυφές. Τα περισσότερα casteddi περικλείουν λιγότερα από 1.000 τ.μ.

Οι κατοικίες, γενικά λιγοστές (λιγότερες από τέσσερις σε πολλές περιπτώσεις), προσαρμόζονταν στο βραχώδες χάος, με οβάλ ή ορθογώνια σχήματα.

Οι πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν ένα κρίσιμο δεδομένο: υπήρχαν επίσης εξωτείχια σπίτια, χτισμένα με ξύλινους πασσάλους και χωρίς μόνιμα θεμέλια, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους χωρίς εκτεταμένη ανασκαφή.

Αυτό αλλάζει εντελώς τις εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και υποδηλώνει ότι το οχυρωμένο casteddu θα μπορούσε να είναι ο πυρήνας ενός μεγαλύτερου και πιο «ελαφριάς κατασκευής» οικισμού.

Εκτός από τις κατοικίες, στο εσωτερικό βρίσκονταν οικονομικοί χώροι: εργαστήρια κεραμικής, χώροι σφαγής ζώων (όπως στο Cuccuruzzu) και, πάνω απ’ όλα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τα ίδια τα τείχη αξιοποιούνταν, ενσωματώνοντας σιλό στο εσωτερικό τους.

Η παρουσία αγαλμάτων-μενίρ σε τοποθεσίες όπως η Filitosa ή το Monti Barbatu, που μερικές φορές επαναχρησιμοποιούνταν ως δομικά υλικά, υποδεικνύει την ύπαρξη συμβολικών ή αναμνηστικών χώρων που συνδέονταν με την εξουσία.

Η ιστορία σε τέσσερις πράξεις: Ανέγερση, μεταμόρφωση, εγκατάλειψη

Η ζωή των casteddi δεν ήταν στατική, αλλά εξελίχθηκε μέσα από τέσσερις βασικές φάσεις:

Διαμόρφωση (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 2): Εμφανίζονται οι πρώτες σαφείς αμυντικές δομές, όπως στο I Stantari di u Frati è a Sora και στην Tappa. Πρόκειται για την αρχική ανταπόκριση σε μια ανάγκη για οχύρωση.

Εμφανίζονται οι πρώτες σαφείς αμυντικές δομές, όπως στο I Stantari di u Frati è a Sora και στην Tappa. Πρόκειται για την αρχική ανταπόκριση σε μια ανάγκη για οχύρωση. Απόγειο (Μέση Εποχή του Χαλκού 1–2): Το μοντέλο των casteddu εξαπλώνεται και εδραιώνεται σε ολόκληρη τη νότια Κορσική. Αυτή είναι η περίοδος της μέγιστης κατοίκησης και της κατασκευής πύργων.

Το μοντέλο των casteddu εξαπλώνεται και εδραιώνεται σε ολόκληρη τη νότια Κορσική. Αυτή είναι η περίοδος της μέγιστης κατοίκησης και της κατασκευής πύργων. Αναδιοργάνωση (Μέση Εποχή του Χαλκού 3 και Ύστερη Εποχή του Χαλκού): Εμφανίζεται ένα μοτίβο εγκατάλειψης ορισμένων τοποθεσιών και συγκέντρωσης σε άλλες μεγαλύτερου μεγέθους, όπως η Filitosa ή το Monti Barbatu, οι οποίες επεκτάθηκαν έως και τα 35 στρέμματα. Θα μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει αυτό ως ανασύνταξη των πληθυσμών, που ενδεχομένως συνδέεται με μια κοινωνική αναδιοργάνωση, υποδηλώνει η μελέτη. Τα αγάλματα-μενίρ πολεμιστών σε αυτές τις κεντρικές τοποθεσίες θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν αυτή τη μετατόπιση προς μια πιο εξατομικευμένη εξουσία.

Εμφανίζεται ένα μοτίβο εγκατάλειψης ορισμένων τοποθεσιών και συγκέντρωσης σε άλλες μεγαλύτερου μεγέθους, όπως η Filitosa ή το Monti Barbatu, οι οποίες επεκτάθηκαν έως και τα 35 στρέμματα. Θα μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει αυτό ως ανασύνταξη των πληθυσμών, που ενδεχομένως συνδέεται με μια κοινωνική αναδιοργάνωση, υποδηλώνει η μελέτη. Τα αγάλματα-μενίρ πολεμιστών σε αυτές τις κεντρικές τοποθεσίες θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν αυτή τη μετατόπιση προς μια πιο εξατομικευμένη εξουσία. Μεταμόρφωση και τέλος (Ύστερη Εποχή του Χαλκού): Πολλά casteddi συνεχίζουν να κατοικούνται, αλλά το σύστημα αλλάζει. Μικρά φρούρια εμφανίζονται σε ακραία υψώματα, προστατεύοντας ανοιχτά χωριά στους πρόποδές τους. Τελικά, η ανάπτυξη αυτών των ανοιχτών χωριών, προδρόμων των οικισμών της Εποχής του Σιδήρου, καθιστά τις παλιές οχυρώσεις παρωχημένες. Η μεταγενέστερη επανακατοίκησή τους είναι ανέκδοτη ή ταφικής φύσης.

Τελικά, τι ήταν τα casteddi;

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Το casteddu ήταν, πάνω απ’ όλα, ένας οχυρωμένος οικισμός σε μια φυσικά προστατευμένη τοποθεσία. Όμως η λειτουργία του ξεπερνούσε τη στρατιωτική άμυνα.

Αποτελούσε ένα κομβικό οικονομικό κέντρο για τη διαχείριση και την προστασία των πλεονασμάτων τροφίμων (σιτηρά, κρέατα, μέλι). Και στο απόγειό τους, ορισμένα εξελίχθηκαν σε κέντρα πολιτικής εξουσίας, με σύμβολα τον πύργο και το άγαλμα-μενίρ.

Ακραίες περιπτώσεις, όπως το Casteddu Muratu, μια σχεδόν απρόσιτη βραχώδης παρυφή, χωρίς κατοικήσιμο χώρο, υποδηλώνουν ότι ορισμένα μπορεί να χρησίμευαν ως προσωρινά καταφύγια για τους γύρω πληθυσμούς σε περιόδους κινδύνου.

Άλλα, όπως το Cuccuruzzu, όπου δεν έχουν βρεθεί κατοικίες εντός των τειχών αλλά έχουν εντοπιστεί εκτεταμένοι αποθηκευτικοί χώροι και εργαστήρια, θα λειτουργούσαν ως η οχυρωμένη και εφοδιαστική καρδιά ενός διεσπαρμένου οικισμού.

Το casteddu, επομένως, κυριαρχεί φυσικά πάνω στο χωριό, το οποίο περιλαμβάνει εν μέρει. Αφιερωμένο στη διαχείριση των πλεονασμάτων, πιθανότατα λειτουργεί ως το οικονομικό και ενδεχομένως πολιτικό κέντρο της περιοχής, αναφέρει ο συγγραφέας.

Η μορφή και η λειτουργία του ήταν η απόλυτα προσαρμοσμένη απάντηση σε μια κοινωνία στην οποία η θέση της ελίτ βασιζόταν περισσότερο στον έλεγχο των διατροφικών πόρων παρά σε εκείνον των μετάλλων.

Τελικά, το έργο αυτό αποδομεί τα παλαιά πολεμικά κλισέ για να αποκαλύψει την πολυπλοκότητα των πρώιμων κορσικανικών κοινωνιών. Τα casteddi δεν ήταν απλώς πέτρινα φρούρια, αλλά η απολιθωμένη αντανάκλαση κοινοτήτων που μεριμνούσαν για την άμυνα, την οικονομία και την επιβολή μιας εξουσίας η οποία, με το πέρασμα του χρόνου, πήρε ανθρώπινη μορφή στην πέτρα των μενίρ.