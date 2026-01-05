Ανακαλύφθηκε σφραγίδα 7.500 ετών σε προϊστορικό χωριό – Τα στοιχεία για την ύπαρξη γραφειοκρατίας από τότε

  • Αρχαιολόγοι στο Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας έφεραν στο φως μια πέτρινη σφραγίδα ηλικίας περίπου 7.500 ετών, ρίχνοντας νέο φως στην πολιτιστική ιστορία της λεκάνης του Άνω Ευφράτη.
  • Η ανακάλυψη υποδεικνύει την ύπαρξη πρώιμης κοινωνικής οργάνωσης και πρωτο-γραφειοκρατικών πρακτικών, καθώς η σφραγίδα πιστεύεται ότι σχετίζεται με ιδιοκτησία ή μια πρώιμη μορφή ταυτότητας.
  • Το Tadım Höyük αναγνωρίζεται ως τοποθεσία-ορόσημο για την κατανόηση των πρώιμων κοινωνιών της Ανατολίας, με ευρήματα που εκτείνονται από την Οθωμανική έως τη Νεολιθική περίοδο.
Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Κάστρο και τον οικισμό Höyük Tadım στο Ελαζίγ (ελληνικά: Σωφηνή) της ανατολικής Τουρκίας, έφεραν στο φως μια πέτρινη σφραγίδα ηλικίας περίπου 7.500 ετών — μια ανακάλυψη που ρίχνει νέο φως στη βαθιά πολιτιστική ιστορία της λεκάνης του Άνω Ευφράτη και επιβεβαιώνει την περιοχή ως ένα από τα παλαιότερα κέντρα εγκατάστασης της Ανατολίας.

Το Höyük Tadım αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκίας, και βρίσκεται στην περιοχή των Δαρδανελίων. Πρόκειται για έναν προϊστορικό οικισμό που αναφέρεται ως «Tadım Höyük» και έχει γίνει αντικείμενο εντατικών ανασκαφών από αρχαιολόγους που εργάζονται στην περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια.

Η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω των ευρημάτων που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού έως την Εποχή του Σιδήρου.

Στις ανασκαφές, οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει στοιχεία για τις πρώιμες κοινωνικές δομές και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, περιλαμβάνοντας κεραμικά, εργαλεία και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποκαλύπτουν το επίπεδο ανάπτυξης της εποχής.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Κάστρο και τον οικισμό (Höyük) Tadım στο Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας, έφεραν στο φως μια πέτρινη σφραγίδα ηλικίας περίπου 7.500 ετών. Φωτογραφία: AA
Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Κάστρο και τον οικισμό (Höyük) Tadım στο Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας, έφεραν στο φως μια πέτρινη σφραγίδα ηλικίας περίπου 7.500 ετών. Φωτογραφία: AA

Αν και η περιοχή είναι λιγότερο γνωστή από άλλους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκίας, τα αποτελέσματα των ανασκαφών της Tadım Höyük έχουν προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση της ιστορίας της περιοχής και των κοινωνιών που την κατοίκησαν.

Οι ανακαλύψεις συνεχίζονται με νέα ευρήματα να έρχονται στο φως κάθε χρόνο, καθιστώντας τον χώρο έναν από τους πιο ελπιδοφόρους και υποσχόμενους προορισμούς για μελλοντικές μελέτες και αρχαιολογικές έρευνες.

Οι ανασκαφές, οι οποίες διεξάγονται υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Μουσείου του Ελαζίγ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Νομαρχίας του Ελαζίγ, αποτελούν μέρος του εθνικού προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον».

Ο πολυεπίπεδος τύμβος στο Tadım Höyük έχει αποκαλύψει πολιτιστικά κατάλοιπα που εκτείνονται από την Οθωμανική και τη Σελτζουκική εποχή μέχρι τη Νεολιθική περίοδο.

Προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι έχουν αποκαλύψει κεραμικά τύπου Karaz, στυλιζαρισμένα ειδώλια, γεωμετρική κεραμική, σφραγίδες σήμανσης σιτηρών, λίθινα εργαλεία, αιχμές βελών, τελετουργικές εστίες και έναν μνημειώδη βωμό με κεφαλή ταύρου που χρονολογείται στην Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Φωτογραφία: AA
Προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι έχουν αποκαλύψει κεραμικά τύπου Karaz, στυλιζαρισμένα ειδώλια, γεωμετρική κεραμική, σφραγίδες σήμανσης σιτηρών, λίθινα εργαλεία, αιχμές βελών, τελετουργικές εστίες και έναν μνημειώδη βωμό με κεφαλή ταύρου που χρονολογείται στην Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Φωτογραφία: AA

Ένα Μοναδικό Τεχνούργημα που συνδέεται με την Ταυτότητα, την Ιδιοκτησία και την Πρώιμη Κοινωνική Οργάνωση

Ο κυβερνήτης, Numan Hatipoğlu υπογράμμισε τον εξαιρετικό χαρακτήρα της σφραγίδας στο πλαίσιο των ανακαλύψεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Tadım Höyük.

«Ανάμεσα στα ευρήματα που ήρθαν στο φως στο χωριό Tadım, ανακαλύψαμε μια πέτρινη σφραγίδα διαφορετική από οτιδήποτε άλλο έχει βρεθεί προηγουμένως στην πόλη μας», δήλωσε ο Hatipoğlu.

«Πιστεύεται ότι αυτή η σφραγίδα μπορεί να σχετίζεται με ιδιοκτησία, σήμανση περιουσίας ή μια πρώιμη μορφή ταυτότητας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή η ανακάλυψη υποδεικνύει ότι ο πολιτισμός στην περιοχή μας χρονολογείται περίπου από το 7500 π.Χ. Όλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι το Ελαζίγ αποτελεί κέντρο εγκατάστασης από τα αρχαία χρόνια».

Η πέτρινη σφραγίδα φυλάσσεται επί του παρόντος στο Αρχαιολογικό και Εθνογραφικό Μουσείο του Ελαζίγ, όπου ειδικοί πραγματοποιούν λεπτομερή ανάλυση για να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία, τον συμβολισμό και τον πιθανό διοικητικό της ρόλο εντός της προϊστορικής κοινωνίας.

Πέρα από τα οικιακά και διοικητικά κατάλοιπα, το Tadım Höyük έχει επίσης αποδώσει εντυπωσιακά τελετουργικά αντικείμενα. Φωτογραφία: AA
Πέρα από τα οικιακά και διοικητικά κατάλοιπα, το Tadım Höyük έχει επίσης αποδώσει εντυπωσιακά τελετουργικά αντικείμενα. Φωτογραφία: AA

Οι πέτρινες σφραγίδες αυτής της περιόδου ερμηνεύονται ως δείκτες μιας αναδυόμενης οικονομικής οργάνωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την αποθήκευση σιτηρών, τα συστήματα ανταλλαγής, το εμπόριο ή τα σήματα οικιακής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η σφραγίδα του Tadım Höyük προσφέρει σπάνια στοιχεία για την πρώιμη κοινωνική δομή και τις πρωτο-γραφειοκρατικές πρακτικές στην προϊστορική Ανατολία.

Η Ανακάλυψη ενός Βωμού με Κεφαλή Ταύρου Προσθέτει μια Τελετουργική Διάσταση στην Τοποθεσία

Πέρα από τα οικιακά και διοικητικά κατάλοιπα, το Tadım Höyük απέδωσε επίσης εντυπωσιακά τελετουργικά αντικείμενα. Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα είναι ένας βωμός με κεφαλή ταύρου, διαστάσεων 160 x 130 εκατοστών, ο οποίος χρονολογείται στην Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Ο βωμός —ο οποίος φέρει τη συμβολική απεικόνιση ενός ταύρου, που συνδέεται με τη δύναμη, τη γονιμότητα και τις συλλογικές τελετουργίες στους αρχαίους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής— υποδηλώνει ότι το Tadım δεν ήταν μόνο ένας οικισμός, αλλά και ένας τόπος με τελετουργική και πνευματική σημασία.

Μαζί με τις τελετουργικές εστίες και τα διακοσμημένα ειδώλια που βρέθηκαν στην τοποθεσία, ο βωμός ενισχύει τις ερμηνείες για το Tadım Höyük ως ένα κέντρο όπου η καθημερινή ζωή και η θρησκευτική πρακτική ήταν βαθιά συνυφασμένες.

Μια Τοποθεσία με Πολυεπίπεδη Ιστορία: Από τη Νεολιθική Ζωή στον Πρώιμο Αστικό Πολιτισμό

Το Tadım Höyük, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Tadım στη λεκάνη του Ευφράτη (Φιράτ), είναι ένας από τους σημαντικότερους πολυεπίπεδους αρχαιολογικούς τύμβους στην Ανατολική Ανατολία.

Η τοποθεσία κατέχει στρατηγική θέση κατά μήκος ιστορικών εμπορικών οδών και δρόμων μετανάστευσης που συνδέουν τη Μεσοποταμία, τον Καύκασο και την Κεντρική Ανατολία.

Προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι έχουν αποκαλύψει κεραμικά τύπου Karaz, στυλιζαρισμένα ειδώλια, γεωμετρική κεραμική, σφραγίδες σήμανσης σιτηρών, λίθινα εργαλεία, αιχμές βελών, τελετουργικές εστίες και έναν μνημειώδη βωμό με κεφαλή ταύρου που χρονολογείται στην Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το Tadım Höyük δεν ήταν μόνο ένας οικισμός κατοικίας, αλλά και ένα τελετουργικό, οικονομικό και πιθανώς διοικητικό κέντρο.

Η παρουσία εξειδικευμένων ρυθμών κεραμικής —που εντοπίζονται επίσης σε περιοχές όπως το Ναχιτσεβάν και το Ερζερούμ— υποδηλώνει διαπεριφερειακή αλληλεπίδραση και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η κοινότητα ενδέχεται να διαδραμάτισε ρόλο στην πρώιμη οργάνωση της γεωργίας και στα εμπορικά δίκτυα της λεκάνης του Άνω Ευφράτη.

Η πρόσφατα ανακαλυφθείσα πέτρινη σφραγίδα ενισχύει αυτή την ερμηνεία.

Συντήρηση Καθ’ Όλη τη Διάρκεια του Έτους και Επέκταση των Ανασκαφών

Οι ανασκαφικές εργασίες στο Κάστρο και τον οικισμό (Höyük) Tadım συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με δραστηριότητες συντήρησης, αποκατάστασης, ανάλυσης και τεκμηρίωσης, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Μουσείου του Ελαζίγ.

Το έργο όχι μόνο συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα, αλλά ενισχύει επίσης τον πολιτιστικό τουρισμό και την ευαισθητοποίηση για την περιφερειακή κληρονομιά.
Πέρα από το Tadım Höyük, οι ανασκαφές σε όλο το Ελαζίγ—συμπεριλαμβανομένων του Κάστρου Harput, του Κάστρου Palu και του χωριού Salkaya— έχουν αποδώσει εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ένα ρωμαϊκό λουτρό που εντοπίστηκε μέσω γεωραντάρ και ένα ψηφιδωτό που απεικονίζει μορφές ζώων συγκαταλέγονται στις τελευταίες ανακαλύψεις που προστίθενται στον αρχαιολογικό πλούτο της πόλης.

Σχεδιάζεται η επέκταση των ανασκαφικών περιοχών, η δημιουργία εγκαταστάσεων για τους επισκέπτες και η βελτίωση της προσβασιμότητας για τον πολιτιστικό τουρισμό στις επόμενες περιόδους.

Ο κυβερνήτης Hatipoğlu τόνισε ότι η αποκάλυψη και η διατήρηση τέτοιων ευρημάτων ενισχύει τόσο την ιστορική γνώση όσο και την τοπική ταυτότητα. «Καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στρώμα-στρώμα, αναμένουμε ακόμη πιο σημαντικά αρχαιολογικά αποτελέσματα για την επαρχία μας», σημείωσε.

Tadım Höyük: Επίκεντρο της Παγκόσμιας Αρχαιολογίας

Με τη βαθιά στρωματογραφία και τα σπάνια τεχνουργήματά του, το Tadım Höyük αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως τοποθεσία-ορόσημο για τους ερευνητές που μελετούν τις πρώιμες κοινωνίες της Ανατολίας και τις απαρχές της οργανωμένης ζωής σε οικισμούς.

Η τοποθεσία βοηθά στη γεφύρωση των κενών μεταξύ των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής και των αναδυόμενων σύνθετων πολιτισμών της προϊστορικής Ανατολίας. Η ανακάλυψη της πέτρινης σφραγίδας ηλικίας 7.500 ετών αποτελεί σταθμό σε αυτό το ερευνητικό ταξίδι — φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πρώιμες κοινότητες εξέφραζαν την ταυτότητά τους, διαχειρίζονταν τους πόρους και διαμόρφωναν τα θεμέλια της κοινωνικής οργάνωσης πολύ πριν την εμφάνιση γραπτών αρχείων.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, το Tadım Höyük αναμένεται να ρίξει ακόμη περισσότερο φως στις απαρχές του πολιτισμού στη λεκάνη του Άνω Ευφράτη — καθιερώνοντας οριστικά το Ελαζίγ ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά τοπία στην Τουρκία.

