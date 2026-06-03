Άγγελος Αντωνόπουλος: Η μεγάλη και γεμάτη επιτυχίες διαδρομή στην υποκριτική και η εξομολόγηση για το παιδί που δεν απέκτησε

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Το πανελλήνιο δεν πενθεί την απώλεια ενός απλού ηθοποιού, αλλά ενός ανθρώπου που «υπηρέτησε» το χώρο της Τέχνης για πολλές δεκαετίες, και κατάφερε να ξεχωρίσει, τόσο με το ταλέντο του όσο και με τον χαρακτήρα του.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1932 στα Ταμπούρια. Μεγάλωσε στην Αρχαία Ολυμπία και σε αρκετά μικρή ηλικία μπήκε μέσα του το «μικρόβιο» της υποκριτικής τέχνης.

Σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το 2020, ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε εξομολογηθεί πως: «Μεγάλωσα στην Αρχαία Ολυμπία και είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 60 αυτά χρόνια είναι στο Αλφειό και κάνω μπάνιο. Ή πάω στο Γυμνάσιο, ή στο σταθμό του τρένου, που ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια».

«Ανεβάσαμε σαν παιδιά ένα θεατρικό έργο πάνω σε μια ταράτσα, έγινε χαμός, μαζεύτηκαν όλοι και ήταν αρκετό για να μπει το “μικρόβιο”. Ήταν σπουδαία», είχε εξηγήσει.

Θα ασχοληθεί με διάφορα επαγγέλματα, ωστόσο η σκέψη της υποκριτικής δεν τον αφήνει ήρεμο και έτσι θα οδηγηθεί στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Tέχνης Κάρολος Κουν.

Καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω» θα περιγράψει την πρώτη του συνάντηση με τον Κάρολο Κουν: «Τότε ήταν πολύ απασχολημένος. Κόσμος… Χατζηδάκις, Τσαρούχης… ηθοποιοί. Πώς να τον απασχολήσω εγώ; Κάθισα σε τέτοια θέση ώστε να τον αναγκάσω να με προσέξει. Έτσι και έγινε, με ρώτησε τι θέλω και του είπα θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε να πάω την άλλη ημέρα, αλλά ήταν χειρότερα.

Του απήγγειλα την Ιθάκη του Καβάφη. Και μου λέει ο Κουν: “Τι να σας πω; Συνήθως τα ποιήματα δεν τα λέμε έτσι, αλλά την Ιθάκη με πείσατε ότι μόνο έτσι μπορούμε να την λέμε”. Αυτό ήταν για εμένα φοβερό, απογειωτικό».

Η σπουδαία πορεία σε θέατρο και κινηματογράφο

Στη διάρκεια της πορείας του στον χώρο της Τέχνης, θα παίξει σε δεκάδες παραστάσεις, και θα συνεργαστεί με σπουδαίους συναδέλφους του. Ένα πολύ μικρό δείγμα της θεατρικής του διαδρομής, είναι οι παραστάσεις: «Ιούλιος Καίσαρ», «Ο γλάρος», «Ταβάριτς», «Βυσσινόκηπος», «Τα βρώμικα χέρια», «Όταν οι Ατρείδες» και «Όπως με θέλεις».

Ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού και ο Μάνος Κατράκης, είναι μόνο τρεις από τους μεγάλους καλλιτέχνες, με τους οποίους είχε συνεργαστεί.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε παίξει και σε πολλές ταινίες, από τη δεκαετία του ’60 έως και το 2010.

Ανάμεσα σε άλλες, το κοινό τον είχε απολαύσει στην μεγάλη οθόνη, στις ταινίες: «Το δόλωμα», «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», «Κοινωνία ώρα μηδέν», «Κοντσέρτο για πολυβόλα», «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», «Ορατότης μηδέν», «Οι γενναίοι πεθαίνουν δυο φορές» και «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο».

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον «Άγνωστο πόλεμο» και η αποθέωση

Το 1971 θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη, μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο σίριαλ «Άγνωστος πόλεμος». Η σειρά θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, με τον ηθοποιό να αποθεώνεται από τον κόσμο.

Αργότερα, θα παρακολουθήσουμε τον Άγγελο Αντωνόπουλο και σε άλλα σίριαλ, όπως: «Οι Πανθέοι», «Μαντάμ Σουσού», «Πρόβα νυφικού» και τα «Παιδιά της Νιόβης».

Η επιτυχία που γνώρισε στον «Άγνωστο πόλεμο» δημιούργησε μία ανάμνηση που θα τη θυμόταν για πάντα. Μία Κυριακή, ενώ είχε παράσταση, οι θεατές κρατούσαν γαρδένιες, γεγονός που τον είχε αιφνιδιάσει. Για το περιστατικό, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4»: «Εγώ ήμουν πρωταγωνιστής στο θέατρο, και μία Κυριακή απόγευμα βγήκα στη σκηνή και οι θεατές είχαν έρθει με γαρδένιες.

Αιφνιδιάστηκα βέβαια, και κυρίως ήρθα σε δύσκολη θέση για τους συναδέλφους που ήταν απάνω στη σκηνή. Ήταν συνάδελφοι με μεγάλη καριέρα, με μεγάλο εκτόπισμα. Τι να έκανα όμως; Τους δικαιολογήθηκα. Τους είπα: “Παίζω σε ένα σίριαλ που τώρα βρίσκεται στο δεύτερο μήνα, και φαίνεται έχει επιτυχία”».

«Μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου»

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έζησε μία ζωή γεμάτη επιτυχίες, καταξίωση, και αγάπη από τον κόσμο. Ο ίδιος είχε φροντίσει να απασχολεί το κοινό με τη δουλειά και όχι με την προσωπική του ζωή.

Στην ίδια συνέντευξη στο «Στούντιο 4», είχε προχωρήσει σε μία σπάνια εξομολόγηση για τη προσωπική του ζωή, καθώς είχε παραδεχτεί ότι το γεγονός πως δεν απέκτησε παιδί, μπορεί να του προκαλεί μία μελαγχολία.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει πως: «Όταν ήμουν νέος έβαζα τη σκούφια μου στραβά και σφύριζα. Δεν με ένοιαζε και πολύ. Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου».