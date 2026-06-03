Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για Άννα Βίσση: Όποτε τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα, μου λέει «δεν έχω πεθάνει ακόμα»

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μίλησε με έντονη συγκίνηση για την Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «The 2Night Show» μαζί με τους One, εκφράζοντας τον βαθύ του θαυμασμό και την αγάπη του για εκείνη.

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Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
Φωτογραφία: Instagram/konstantinoschristoforou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για την Άννα Βίσση, τονίζοντας το πόσο την αγαπάει, στην εμφάνισή του στο «The 2Night Show».
  • Ο τραγουδιστής ανέφερε πως η Άννα Βίσση τον έφερε στην Ελλάδα και πως δούλεψαν πολλές φορές μαζί, ενώ της έχει γράψει και την «Έρημη Πόλη».
  • Αποκάλυψε επίσης ότι «όποτε τη βλέπει και πάει να βάλει τα κλάματα, του λέει: “Δεν έχω πεθάνει ακόμα”», δείχνοντας τη στενή τους σχέση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στους One, εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου στο «The 2Night Show», μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Ο καλλιτέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για την Άννα Βίσση, τονίζοντας το πόσο την αγαπάει.

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Μιλώντας για την Άννα Βίσση, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως: «Δεν έχω λόγια να σου μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα… Καταρχάς δουλέψαμε πάρα πολλές φορές με την Άννα και σαν συγκρότημα».

«Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ, της έχω γράψει και την “Έρημη Πόλη” και είναι παράσημο για εμένα. Την λατρεύω, είμαστε οικογένεια… Δεν έχω λόγια. Και αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν ζούσε μεγαλεία… Αλλά είμαι τρισευτυχισμένος με αυτό το πράγμα που κάνει αυτή τη στιγμή», συνέχισε ο τραγουδιστής.

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Ακόμα, ο επιτυχημένος ερμηνευτής είπε ότι: «Της αξίζει, την αγαπώ. Χάνω τα λόγια μου, είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Όποτε τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα, μου λέει: “Δεν έχω πεθάνει ακόμα”». 

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