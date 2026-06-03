Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στην Κάρυστο της Εύβοιας, τον τόπο που ο ηθοποιός αγαπούσε ιδιαίτερα και επιθυμούσε να ταφεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, σε ηλικία 94 ετών.
  • Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Κάρυστο της Εύβοιας.
  • Ο ηθοποιός αγαπούσε ιδιαίτερα την περιοχή και ήταν επιθυμία του να γίνει εκεί η ταφή του, με συγγενείς, φίλους και τον δήμαρχο Καρύστου να παρίστανται στην κηδεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, σε ηλικία 94 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Κάρυστο της Εύβοιας, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr.

Στην κηδεία παρίστανται συγγενείς και φίλοι του ηθοποιού από την Αθήνα και την Κάρυστο, αλλά και ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος.

Ο ηθοποιός αγαπούσε ιδιαίτερα την περιοχή και ήταν επιθυμία του να γίνει εκεί η ταφή του. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να τα περνά στο ησυχαστήριό του, στην πανέμορφη Κάρυστο, όπως την αποκαλούσε.

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