Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα παλιάς ταβέρνας – Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

Στην Τροία, κομητεία του Οχάιο, αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως κομμάτια της πρώιμης ιστορίας, στο πλαίσιο της ανακατασκευής μίας παλαιάς ταβέρνας, μετά την καταστροφή που υπέστη από πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ομάδα της αρχαιολογικής εταιρείας Ohio Valley Archaeology Inc. (OVAI) από την Τρίτη (7 Οκτωβρίου), πραγματοποιούν ανασκαφές κάτω από τις σανίδες του δαπέδου, φέρνοντας στο φως νομίσματα, κεραμικά και προϊστορικά αντικείμενα των Ιθαγενών Αμερικανών.

“Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν περιέργεια ν’ ανακαλύψουν τι συμβαίνει στο Overfield, άρα είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούν το σημείο”, εξήγησε ο Chris Manning, διευθυντής της αρχαιολογικής εταιρείας.

“Τα μέλη μας έχουν ανακαλύψει ένα σωρό απίστευτα ευρήματα – ανάμεσά τους ένα νόμισμα των 50 σεντ του 1817, το οποίο μπορεί να έπεσε από κάποιον θαμώνα”.

Η Brenda Detty, αρχαιολόγος στην OVAI, δήλωσε πως, η ομάδα έχει ανακαλύψει πιρούνια από οστά ζώων και κεραμικά ζωγραφισμένα στο χέρι, τα οποία θεωρείται πως είναι η βάση κούπας τσαγιού.

“Το ασταθές έδαφος και τα τεχνουργήματα κάτω απ’ τα δάπεδα μας αποκαλύπτουν πολλά”, εξήγησε η Detty. “Φέρνουμε στο φως στρώματα που μας αποκαλύπτουν πότε έζησαν εδώ οι άνθρωποι και για πόσο παρέμειναν”.

Ο Manning είπε ότι πολλά από τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση της συλλογής του παλιού ταβερνείου που λειτουργούσε ουσιαστικά ως μουσείο και το οποίο έχασε πολυάριθμα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πρόσθεσε ότι έχει προσληφθεί ένας αρχιτέκτονας, ειδικός στις ξύλινες κατασκευές, για να συντάξει μια ιστορική μελέτη του κτιρίου και να οριστικοποιήσει τα σχέδια της ανακατασκευής.

«Παρά την τραγωδία της φωτιάς, μας δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε νέα έρευνα και να δούμε τμήματα του χώρου που διαφορετικά δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να εξετάσουμε», δήλωσε ο Manning.

Το εστιατόριο Overfield χτίστηκε το 1808 και λειτούργησε ως το πρώτο δικαστήριο της πόλης Τροία μέχρι το 1811. Παρέμεινε ταβερνείο έως το 1824. Το Overfield Tavern καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων το 1976.

Οι ξύλινοι τοίχοι του κτιρίου επέζησαν από την πυρκαγιά του Δεκεμβρίου, όμως το εσωτερικό καταστράφηκε ολοσχερώς και μια μεγάλη συλλογή ιστορικών αντικειμένων χάθηκε.

Ο Manning δήλωσε ότι το συνολικό κόστος της ανακατασκευής εκτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια, με την ολοκλήρωση του έργου να αναμένεται το 2027.