Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα παλιάς ταβέρνας – Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα ταβέρνας - Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

Στην Τροία, κομητεία του Οχάιο, αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως κομμάτια της πρώιμης ιστορίας, στο πλαίσιο της ανακατασκευής μίας παλαιάς ταβέρνας, μετά την καταστροφή που υπέστη από πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ανακαλύφθηκε νεκροταφείο 2.500 ετών σε αρχαία διαδρομή αγοραπωλησίας σκλάβων – Τι μαρτυρούν τα πλούσια τεχνουργήματα που βρέθηκαν στους τάφους

Ομάδα της αρχαιολογικής εταιρείας Ohio Valley Archaeology Inc. (OVAI) από την Τρίτη (7 Οκτωβρίου), πραγματοποιούν ανασκαφές κάτω από τις σανίδες του δαπέδου, φέρνοντας στο φως νομίσματα, κεραμικά και προϊστορικά αντικείμενα των Ιθαγενών Αμερικανών.

Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7

“Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν περιέργεια ν’ ανακαλύψουν τι συμβαίνει στο Overfield, άρα είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούν το σημείο”, εξήγησε ο Chris Manning, διευθυντής της αρχαιολογικής εταιρείας.

Ομάδα στρατιωτικών ανακάλυψε αρχαία τεχνουργήματα 2.000 ετών – Η επιχείρηση Nightingale και η «ιερή λίμνη»

“Τα μέλη μας έχουν ανακαλύψει ένα σωρό απίστευτα ευρήματα – ανάμεσά τους ένα νόμισμα των 50 σεντ του 1817, το οποίο μπορεί να έπεσε από κάποιον θαμώνα”.

Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7

Η Brenda Detty, αρχαιολόγος στην OVAI, δήλωσε πως, η ομάδα έχει ανακαλύψει πιρούνια από οστά ζώων και κεραμικά ζωγραφισμένα στο χέρι, τα οποία θεωρείται πως είναι η βάση κούπας τσαγιού.

Τεχνουργήματα με πατημασιές ζώων ηλικίας 2.000 ετών αποκαλύφθηκαν σε αρχαία ελληνική πόλη – Τι μαρτυρούν για τους κατοίκους της περιοχής

Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα ταβέρνας - Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

“Το ασταθές έδαφος και τα τεχνουργήματα κάτω απ’ τα δάπεδα μας αποκαλύπτουν πολλά”, εξήγησε η Detty. “Φέρνουμε στο φως στρώματα που μας αποκαλύπτουν πότε έζησαν εδώ οι άνθρωποι και για πόσο παρέμειναν”.

Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για αντικείμενα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για αντικείμενα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7

Ο Manning είπε ότι πολλά από τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση της συλλογής του παλιού ταβερνείου που λειτουργούσε ουσιαστικά ως μουσείο και το οποίο έχασε πολυάριθμα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πρόσθεσε ότι έχει προσληφθεί ένας αρχιτέκτονας, ειδικός στις ξύλινες κατασκευές, για να συντάξει μια ιστορική μελέτη του κτιρίου και να οριστικοποιήσει τα σχέδια της ανακατασκευής.

Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για αντικείμενα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7

«Παρά την τραγωδία της φωτιάς, μας δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε νέα έρευνα και να δούμε τμήματα του χώρου που διαφορετικά δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να εξετάσουμε», δήλωσε ο Manning.

Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7

Το εστιατόριο Overfield χτίστηκε το 1808 και λειτούργησε ως το πρώτο δικαστήριο της πόλης Τροία μέχρι το 1811. Παρέμεινε ταβερνείο έως το 1824. Το Overfield Tavern καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων το 1976.

Οι ξύλινοι τοίχοι του κτιρίου επέζησαν από την πυρκαγιά του Δεκεμβρίου, όμως το εσωτερικό καταστράφηκε ολοσχερώς και μια μεγάλη συλλογή ιστορικών αντικειμένων χάθηκε.

Ο Manning δήλωσε ότι το συνολικό κόστος της ανακατασκευής εκτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια, με την ολοκλήρωση του έργου να αναμένεται το 2027.

Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7
Αρχαιολόγοι ψάχνουν για τεχνουργήματα στο εσωτερικό του εστιατορίου μετά τη φωτιά. Φωτογραφία: Dayton 24/7

Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα ταβέρνας - Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα ταβέρνας - Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα ταβέρνας - Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
15:00 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ο φλοιός της Γης διαλύεται στα ανοιχτά του Βορειοδυτικού Ειρηνικού – Επιστήμονες κατέγραψαν πώς «πεθαίνουν» οι τεκτονικές πλάκες

Ερευνητές κατέγραψαν με άνευ προηγουμένου ακρίβεια, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο: Μία ζώνη κ...
12:01 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Η θεωρία για τον Πλανήτη Υ δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει ένας κρυμμένος κόσμος στο μέγεθος της Γης στο Ηλιακό μας Σύστημα

Μια νέα μελέτη, υποστηρίζει την ύπαρξη του Πλανήτη Υ, ενός εναλλακτικού υποψηφίου για τον Πλαν...
08:48 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

LOVOT: Το ιαπωνικό ρομπότ συντροφιάς που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους στην Κίνα – Από πού πήρε το όνομά του

«Με παρακολουθεί!» φώναζε με ενθουσιασμό καθένα από τα παιδιά που είχαν μαζευτεί γύρω από ένα ...
08:07 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μοναδικό άγαλμα στην αρχαία πόλη της Γόρτυνας

Μια διεπιστημονική ομάδα αρχαιολόγων και τοπογράφων από το πανεπιστήμιο της Ρώμης “La Sapienza...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης