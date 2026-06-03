Βίαια επεισόδια στο Σαουθάμπτον μετά την καταδίκη του δολοφόνου του Χένρι Νόβακ – 11 αστυνομικοί τραυματίες

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Ένδεκα αστυνομικοί και ένας αστυνομικός σκύλος τραυματίστηκαν, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν, κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν στο Σαουθάμπτον μετά την καταδίκη του δολοφόνου του 18χρονου Χένρι Νόβακ.

Οι ταραχές σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Πόρτσγουντ, κοντά στο σπίτι της οικογένειας του Βίκραμ Ντίγκουα, ο οποίος καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών για τη δολοφονία του νεαρού φοιτητή.

🚨#BREAKING: Full-scale riots have erupted in Southampton UK as hundreds of protesters clash with riot police throwing Glass bottles, bricks, and wheelie bins at officers as tensions continue to escalate throughout the area. Demonstrators are demanding justice for Henry Nowak,… pic.twitter.com/wVGlZpIVlJ — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) June 2, 2026

Από τη διαμαρτυρία στα επεισόδια

Αρχικά, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα της πόλης για να διαμαρτυρηθούν σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τις αρχές.

Στη συνέχεια, μέρος του πλήθους κινήθηκε προς την περιοχή όπου διαμένει η οικογένεια του δράστη, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια, καρέκλες, φωτοβολίδες και αυτοσχέδια αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα κατοίκων της περιοχής.

11 τραυματίες αστυνομικοί

Η αρχηγός της Αστυνομίας του Χάμσαϊρ, Άλεξις Μπουν, καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν φτάσει στο Σαουθάμπτον με μοναδικό σκοπό να προκαλέσουν ταραχές.

«Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κοινωνία είναι οι βίαιες σκηνές που είδαμε χθες βράδυ. Είδαμε μπουκάλια να εκτοξεύονται, αυτοσχέδια όπλα να χρησιμοποιούνται, ζημιές σε σπίτια και οχήματα αθώων κατοίκων και απειλές εναντίον αστυνομικών», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 11 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια, ενώ τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός σκύλος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των συλλήψεων θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και η ανάλυση οπτικού υλικού.

Αντιδράσεις πολιτικών

Ο βουλευτής των Εργατικών για το Southampton Itchen, Ντάρεν Πάφεϊ, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, επικαλούμενος μάλιστα τη στάση της οικογένειας του θύματος.

«Ο πατέρας του Χένρι δήλωσε ότι δεν θέλει ο θάνατος του γιου του να προκαλέσει περαιτέρω διχασμό, μίσος ή ένταση. Όσα είδαμε χθες βράδυ ήταν το ακριβώς αντίθετο», ανέφερε.

Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση της βουλευτού των Εργατικών για το Southampton Test, Σάτβιρ Κάουρ, η οποία υποστήριξε ότι η τοπική κοινωνία θα έπρεπε να παραμείνει ενωμένη αντί να ενισχύονται οι αντιπαραθέσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτη» τη βία εναντίον των αστυνομικών.

Η υπόθεση που πυροδότησε την οργή

Ο 23χρονος Βίκραμ Ντίγκουα καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ, τον οποίο μαχαίρωσε τον Δεκέμβριο του 2025 καθώς επέστρεφε στη φοιτητική του εστία.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν δημοσιοποιήθηκε βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών, στο οποίο ο τραυματισμένος Νόβακ εμφανίζεται να λέει επανειλημμένα ότι έχει μαχαιρωθεί, ενώ βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος με χειροπέδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο Ντίγκουα ισχυρίστηκε ψευδώς στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν αρχικά στη σύλληψη του Νόβακ αντί του δράστη.

Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Συμπεριφοράς της Αστυνομίας (IOPC) έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον χειρισμό του περιστατικού από τις αρχές.

Παράλληλα, η οικογένεια του Ντίγκουα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζήτησε συγγνώμη για «τον πόνο και την οδύνη που υπέστη η οικογένεια Νόβακ», καθώς και για τη δυσφήμιση της κοινότητας των Σιχ.