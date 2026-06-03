Βρετανία: Ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού συνετρίβη σε χωράφι στο Ντέβον

Ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή του Ντέβον, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σούρτον Ντάουν (Sourton Down), κοντά στην πόλη Όουκχαμπτον.

Μεγάλη επιχείρηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμούς δρόμων γύρω από τον αυτοκινητόδρομο A386, καθώς και στην περιοχή του κόμβου και του σταθμού εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου A30 στο Sourton Cross.

Επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία. Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή για πιθανά θύματα.