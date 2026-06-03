Τζο Μπάιντεν: Διέκοψε παρουσίαση βιβλίου της Τζιλ και τη ρώτησε μπροστά στο κοινό «ποιον αγαπάς περισσότερο;»

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Μια αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε στη Νέα Υόρκη κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Τζιλ Μπάιντεν, όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανέβηκε απροειδοποίητα στη σκηνή και τη ρώτησε μπροστά στο κοινό ποιον αγαπά περισσότερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πολιτιστικό κέντρο 92nd Street Y, όπου η πρώην πρώτη κυρία συζητούσε με τη Γούπι Γκόλντμπεργκ για το νέο της βιβλίο «A View from the East Wing», αναφέρει η New York Post.

«Ποιον αγαπάς περισσότερο στον κόσμο;»

Η εκδήλωση πλησίαζε στο τέλος της όταν η Γκόλντμπεργκ διάβασε ένα σχόλιο θεατή που ευχαριστούσε τον Μπάιντεν για την προσφορά του.

Η Τζιλ Μπάιντεν σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στο ακροατήριο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο πρώην πρόεδρος κατευθύνθηκε προς τη σκηνή συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας.

«Έχω μια ερώτηση», είπε χωρίς μικρόφωνο.

Η Τζιλ Μπάιντεν απάντησε χαμογελώντας:

«Τζο, έχεις μια ερώτηση; Δεν μπορούσες να τη ρωτήσεις αργότερα;»

Τότε ο πρώην πρόεδρος τη ρώτησε:

«Ποιον αγαπάς περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο;»

Η απάντηση της συζύγου του προκάλεσε γέλια στο κοινό.

«Τη Γούπι», απάντησε, δείχνοντας τη Γκόλντμπεργκ.

«Αγαπώ εσένα περισσότερο, Τζο»

Καθώς ο Μπάιντεν παρέμενε όρθιος δίπλα στη σκηνή, η Τζιλ τελικά του απάντησε:

«Αγαπώ εσένα περισσότερο, Τζο. Αυτή ήταν η απάντηση που ήθελε να ακούσει;»

Ο πρώην πρόεδρος συνέχισε να μιλά χωρίς μικρόφωνο, με τα λόγια του να ακούγονται δύσκολα από το κοινό.

Η Τζιλ Μπάιντεν προσπάθησε να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα λέγοντας:

«Έτσι τον κρατάω σε εγρήγορση. Δεν είναι ποτέ 100% σίγουρος. Τον αφήνω πάντα να αναρωτιέται».

«Το δικό μου βιβλίο βγαίνει τον Σεπτέμβριο»

Καθώς η Γούπι Γκόλντμπεργκ επιχειρούσε να ολοκληρώσει την εκδήλωση, ο Τζο Μπάιντεν παρέμεινε στη σκηνή.

Αφού μέλος της παραγωγής του έδωσε μικρόφωνο, ο πρώην πρόεδρος είπε:

«Το δικό μου βιβλίο, που κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, διαβάστε το…»

Η Τζιλ Μπάιντεν σχολίασε αστειευόμενη:

«Πρέπει να του θυμίσω ότι αυτή είναι η δική μου εκδήλωση;»

Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Το μόνο πράγμα που η Τζιλ κάνει καλύτερα από το να γράφει είναι ότι είναι μια όμορφη γυναίκα».

Αναφορές στην υγεία του πρώην προέδρου

Νωρίτερα στη συζήτηση, η Τζιλ Μπάιντεν είχε αναφερθεί στην περιπέτεια υγείας του συζύγου της μετά τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη σταδίου IV, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στα οστά.

Όπως είπε, οι θεραπείες έχουν σημαντικές παρενέργειες, παρά το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει να εμφανίζεται δημόσια.

«Τον βλέπετε απόψε εδώ, δείχνει τόσο όμορφος όσο πάντα. Όμως τα φάρμακα και οι θεραπείες για τον καρκίνο έχουν συνέπειες και αυτές οι συνέπειες είναι αρκετά δύσκολες», ανέφερε.