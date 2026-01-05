«Ψηφιακοί» έλεγχοι στην αγορά – Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Σύνοψη από το

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στελέχωση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, η οποία στήνει υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα για «σκανάρισμα» της αγοράς με τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η Αρχή θα εντοπίζει αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, πλασματικές εκπτώσεις και απομιμητικά προϊόντα, προτεραιοποιώντας τους ελέγχους με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
  • Η «πρόβα τζενεράλε» αναμένεται να γίνει κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο, που αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου, ενώ στην Αρχή συνενώνονται όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

«Ψηφιακοί» έλεγχοι στην αγορά – Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αυτές τις ημέρες εξειδικευμένα στελέχη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής στήνουν στο κέντρο της Αθήνας ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο θα γίνεται όλο το «σκανάρισμα» της αγοράς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Καταρτισμένοι επαγγελματίες, ειδικοί στον τομέα της πληροφορικής παραλαμβάνουν αυτές τις ημέρες εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τον οποίο θα έχουν στη διάθεσή τους για να εντοπίζουν με το πάτημα… ενός κουμπιού εκείνα τα προϊόντα στα οποία καταγράφονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, αλλά και να προτεραιοποιούνται οι έλεγχοι ανάλογα με το πόσο σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν, για παράδειγμα, για πλασματικές εκπτώσεις ή απομιμητικά προϊόντα.

Η ειδική ομάδα κρούσης που θα συσταθεί, θα δημιουργήσει μια μεγάλη βάση με τις τιμές χιλιάδων προϊόντων όχι μόνο στην τιμή που θα τα αγοράζουν οι καταναλωτές αλλά σε όλη τη διατροφική αλυσίδα.

Το σχέδιο

Στόχος είναι η «πρόβα τζενεράλε» σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να γίνει κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, η οποία αναμένεται να αρχίσει στις 12 Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίοδο στόχο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι να εντοπίσει περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων. Δηλαδή προϊόντα οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν πριν από τις εκπτώσεις για να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Ακόμη ένα πεδίο στο οποίο θα εστιάσουν οι «ψηφιακοί» ελεγκτές θα είναι και εάν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα εάν εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους και στη συνέχεια τα πωλούν με έκπτωση ή σε προσφορά κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

Υπενθυμίζεται, ότι στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» και γενικά όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται σε μια και μόνο Αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και για να κάνουν τις καταγγελίες τους. Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα στελεχωθεί με 500 εργαζομένους εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρυολόγημα και γρίπη: Το κόλπο για να αναρρώσετε έως και 2 μέρες πιο γρήγορα

Ποια είναι η ακριβής ημερομηνία για να ξεστολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Φέρνει τύχη και ευημερία

«Ψηφιακοί» έλεγχοι στην αγορά -Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:50 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Σχέδιο δράσης με 72.800 ελέγχους – Η ΔΕΟΣ και τα νέα ψηφιακά εργαλεία που μπαίνουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσ...
13:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Επιχείρηση «Τα καμάκια» από την ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από γνωστό dating coach

Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής μέσω social media αποκάλυψε η ομάδα των «hackers» της Ανεξάρτ...
10:29 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Λαϊκές αγορές: Απεργιακές κινητοποιήσεις από 7 Ιανουαρίου – Στο τραπέζι και αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών

Σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να προκαλέ...
09:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μισθοί: Έρχονται αυξήσεις από κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο – Όλες οι λεπτομέρειες

Σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνουν και ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι