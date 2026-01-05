«Ψηφιακοί» έλεγχοι στην αγορά – Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αυτές τις ημέρες εξειδικευμένα στελέχη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής στήνουν στο κέντρο της Αθήνας ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο θα γίνεται όλο το «σκανάρισμα» της αγοράς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Καταρτισμένοι επαγγελματίες, ειδικοί στον τομέα της πληροφορικής παραλαμβάνουν αυτές τις ημέρες εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τον οποίο θα έχουν στη διάθεσή τους για να εντοπίζουν με το πάτημα… ενός κουμπιού εκείνα τα προϊόντα στα οποία καταγράφονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, αλλά και να προτεραιοποιούνται οι έλεγχοι ανάλογα με το πόσο σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν, για παράδειγμα, για πλασματικές εκπτώσεις ή απομιμητικά προϊόντα.

Η ειδική ομάδα κρούσης που θα συσταθεί, θα δημιουργήσει μια μεγάλη βάση με τις τιμές χιλιάδων προϊόντων όχι μόνο στην τιμή που θα τα αγοράζουν οι καταναλωτές αλλά σε όλη τη διατροφική αλυσίδα.

Το σχέδιο

Στόχος είναι η «πρόβα τζενεράλε» σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να γίνει κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, η οποία αναμένεται να αρχίσει στις 12 Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίοδο στόχο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι να εντοπίσει περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων. Δηλαδή προϊόντα οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν πριν από τις εκπτώσεις για να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Ακόμη ένα πεδίο στο οποίο θα εστιάσουν οι «ψηφιακοί» ελεγκτές θα είναι και εάν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα εάν εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους και στη συνέχεια τα πωλούν με έκπτωση ή σε προσφορά κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

Υπενθυμίζεται, ότι στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» και γενικά όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται σε μια και μόνο Αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και για να κάνουν τις καταγγελίες τους. Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα στελεχωθεί με 500 εργαζομένους εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση.