  • Ο δημοφιλής Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Αν Σουνγκ-Κι, ένας από τους σπουδαιότερους αστέρες του κορεατικού κινηματογράφου, πέθανε τη Δευτέρα (5/1) σε ηλικία 74 ετών. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έδωσε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο του αίματος και άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
  • Με περισσότερες από 170 ταινίες στο ενεργητικό του, ο Αν Σουνγκ-Κι κατέκτησε πάνω από 20 κινηματογραφικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του ρεκόρ των πέντε Grand Bell Awards για Καλύτερο Ηθοποιό. Οι Νοτιοκορεάτες τον αποκαλούσαν «Ο ηθοποιός του έθνους».
  • Ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί-ηθοποιός μόλις στα πέντε του χρόνια, συμμετέχοντας σε περίπου 70 ταινίες μέχρι την εφηβεία του. Η ευγένεια, η ταπεινότητα και η συνέπειά του τον κατέστησαν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό.
Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός-«θρύλος» της Νότιας Κορέας, Αν Σουνγκ-Κι
South Korean actor Ahn Sung-ki smiles for a photo on the red carpet at the 56th Daejong Film Awards ceremony in Seoul, South Korea, Wednesday, June 3, 2020. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Ο δημοφιλής Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Αν Σουνγκ-Κι, ένας από τους σπουδαιότερους αστέρες του κορεατικού κινηματογράφου, πέθανε τη Δευτέρα (5/1) σε ηλικία 74 ετών. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, που εμφανίστηκε σε περισσότερες από 170 ταινίες και σημάδεψε επτά δεκαετίες κινηματογραφικής πορείας, έδωσε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο του αίματος.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν η εταιρεία του Artist Company και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Soonchunhyang της Σεούλ. «Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη για τη θλιβερή αυτή είδηση. Προσευχόμαστε για την αιώνια ανάπαυση του εκλιπόντος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς του», ανέφερε η εταιρεία του σε επίσημη ανακοίνωση. Ο Αν άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ύστερα από πνιγμό με φαγητό την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Ο Αν Σουνγκ-Κι γεννήθηκε το 1952 στη νοτιοανατολική πόλη Ντεαγού και ήταν γιος κινηματογραφιστή. Ξεκίνησε την καριέρα του μόλις στα πέντε του χρόνια, το 1957, ως παιδί-ηθοποιός στην ταινία The Twilight Train, και μέχρι την εφηβεία του είχε ήδη συμμετάσχει σε περίπου 70 ταινίες. Στη συνέχεια αποσύρθηκε προσωρινά από το σινεμά για να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.

Το 1970 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Χανκούκ της Σεούλ, όπου σπούδασε Βιετναμέζικες Σπουδές. Αν και αποφοίτησε με άριστα, δεν κατάφερε να βρει εργασία σε μεγάλη εταιρεία, καθώς η ειδίκευσή του θεωρήθηκε μη πρακτική. Έπειτα από μερικά χρόνια ανεργίας, επέστρεψε στον κινηματογράφο το 1977, αποφασισμένος να ακολουθήσει το ταλέντο του στην υποκριτική.

Το 1980 γνώρισε τη μεγάλη αναγνώριση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία A Fine, Windy Day του Λι Τζανγκ-Χο, που απεικόνιζε τη ζωή νεαρών ανδρών της εργατικής τάξης κατά τη ραγδαία ανάπτυξη της Νότιας Κορέας. Η ερμηνεία του του χάρισε το βραβείο Καλύτερου Νέου Ηθοποιού στα Grand Bell Awards, τη νοτιοκορεάτικη εκδοχή των Όσκαρ.

Ακολούθησαν δεκάδες επιτυχημένες ταινίες που τον καθιέρωσαν ως τον πιο αγαπητό ηθοποιό της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Ξεχώρισαν οι ερμηνείες του ως βουδιστής μοναχός στο Mandara (1981), ζητιάνος στο Whale Hunting (1984), βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ στο White Badge (1992), διεφθαρμένος αστυνομικός στο Two Cops (1993), δολοφόνος στο No Where To Hide (1999), εκπαιδευτής ειδικών δυνάμεων στο Silmido (2003) και μάνατζερ διασημοτήτων στο Radio Star (2006).

Η ταινία Silmido, βασισμένη σε αληθινή ιστορία μυστικής στρατιωτικής αποστολής, έγινε η πρώτη νοτιοκορεατική παραγωγή που ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Αν κατέκτησε περισσότερα από 20 κινηματογραφικά βραβεία, μεταξύ των οποίων πέντε Grand Bell Awards για Καλύτερο Ηθοποιό — ρεκόρ που κανείς άλλος στη Νότια Κορέα δεν έχει καταρρίψει μέχρι σήμερα.

Η ευγένεια, η ταπεινότητα και η συνέπειά του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ποτέ δεν απασχόλησε τα μέσα για σκάνδαλα, τον κατέστησαν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό. Οι Νοτιοκορεάτες τον αποκαλούσαν «Ο ηθοποιός του έθνους», τίτλο που αποδέχθηκε με σεμνότητα. «Ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω κάτι αντάξιο αυτού του χαρακτηρισμού. Τελικά, πιστεύω πως με οδήγησε σε σωστό δρόμο», είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Yonhap το 2023.

Ο Αν Σουνγκ-Κι ήταν επίσης γνωστός για την απροθυμία του να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνές, καθώς, όπως έλεγε, ένιωθε ντροπαλός να εκφράσει τέτοια συναισθήματα μπροστά στην κάμερα. «Δεν είμαι καλός στο να προσποιούμαι ότι κοιτάζω κάποιον που δεν αγαπώ με ερωτικά μάτια και να τον φιλάω ρομαντικά. Νιώθω αδέξιος σε αυτό, αλλά τελικά ήταν η σωστή επιλογή για μένα», είχε πει στο περιοδικό Shindonga το 2007.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις είχε δηλώσει ότι δυσκολευόταν να ξεχωρίσει ποια ήταν η αγαπημένη του ταινία, αλλά αναγνώριζε ότι ο ρόλος του ως αφοσιωμένου μάνατζερ ενός ροκ τραγουδιστή στην ταινία Radio Star ήταν εκείνος που τον αντιπροσώπευε περισσότερο στην πραγματική του ζωή. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη για τον κορεατικό και διεθνή κινηματογράφο.

Πηγές: AP, AFP

