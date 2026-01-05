Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ζητάει σχέση σεβασμού από τον Τραμπ – «Οι λαοί μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο»

Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez speaks to the press at the Foreign Office in Caracas, Venezuela, Monday, Aug. 11, 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ζήτησε μια «ισορροπημένη και σεβαστή» σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Σε γραπτή της δήλωση, η Ροντρίγκες υπογράμμισε πως η χώρα της επιδιώκει να ζει χωρίς εξωτερικές απειλές, σε ένα περιβάλλον που θα βασίζεται στον σεβασμό και στη διεθνή συνεργασία. «Οι λαοί μας και η περιοχή μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο», ανέφερε, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις που θα χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και ισότητα.

Αναφερόμενη στον Νικολάς Μαδούρο, η Ροντρίγκες σημείωσε πως «η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην κυριαρχία της και στο μέλλον».

Στην επίσημη δήλωσή της, η προσωρινή πρόεδρος τόνισε: «Η Βενεζουέλα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ειρηνική συνύπαρξη. Η χώρα μας επιδιώκει να ζει χωρίς εξωτερικές απειλές, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και διεθνούς συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια ειρήνη χτίζεται με την εγγύηση πρώτα της ειρήνης κάθε έθνους».

Η ίδια πρόσθεσε πως «θεωρούμε προτεραιότητα την προώθηση ισορροπημένων διεθνών σχέσεων σεβασμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας, καθώς και με τις χώρες της περιοχής, με βάση την ισότητα της κυριαρχίας και τη μη παρέμβαση». Όπως ανέφερε, αυτές οι αρχές καθοδηγούν τη διπλωματία της χώρας απέναντι σε όλα τα κράτη του κόσμου.

«Καλούμε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούμε σε ένα πρόγραμμα κοινής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, ώστε να ενισχυθεί η ειρηνική συνύπαρξη των λαών», τόνισε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ: «Αυτή ήταν πάντα η θέση του προέδρου Νικολάου Μαδούρο και είναι η θέση ολόκληρης της Βενεζουέλας αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η Βενεζουέλα στην οποία πιστεύω, στην οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Το όνειρό μου είναι η Βενεζουέλα να γίνει μια μεγάλη δύναμη, όπου θα βρισκόμαστε όλοι οι καλοί Βενεζουελάνοι και Βενεζουελάνες. Η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην κυριαρχία της και στο μέλλον».

Νωρίτερα, η Ροντρίγκες είχε πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά την ανατροπή του Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κρατικό κανάλι VTV μετέδωσε πλάνα από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, όπου η προσωρινή πρόεδρος συνεδρίασε με τον υπουργό Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο και τον υπουργό Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο, δύο από τους βασικότερους υποστηρικτές του Μαδούρο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας είχε αποφασίσει να αναθέσει στην Ροντρίγκες την προσωρινή ηγεσία της χώρας, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και τη μεταφορά του σε αμερικανικό έδαφος. Όπως αναφέρει η απόφαση, η Ροντρίγκες «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που συνδέονται με το αξίωμα του προέδρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Πηγή: AFP

04:15 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

03:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

02:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

02:40 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

