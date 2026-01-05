Λίβανος: Δυο νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ

  • Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (4/1) ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να γνωστοποιεί πως στόχος του ήταν μέλος της Χεζμπολάχ.
  • Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά να εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος του Λιβάνου, πλήττοντας θέσεις του σιιτικού κινήματος που στηρίζεται από το Ιράν.
  • Η κυβέρνηση της Βηρυτού δεσμεύτηκε να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένονται κυβερνητική συνεδρίαση και σύσκεψη της επιτροπής επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός.
Λίβανος: Δυο νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ
Smoke rises to the sky as fire burns in an area, following an attack from Lebanon, near the Kibbutz Snir, as seen from the Israeli-annexed Golan Heights, Monday, Sept. 16, 2024. (AP Photo/Leo Correa)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (4/1) ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως στόχος του ήταν μέλος της Χεζμπολάχ, σε μία ακόμη πράξη που διατηρεί την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024, με στόχο να τερματιστούν οι εχθροπραξίες που κράτησαν πάνω από έναν χρόνο –συμπεριλαμβανομένων και δύο μηνών ανοικτού πολέμου–, το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά να εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος του Λιβάνου, υποστηρίζοντας πως πλήττει θέσεις του σιιτικού κινήματος που στηρίζεται από το Ιράν.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τα δύο θύματα σκοτώθηκαν έπειτα από «πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον του οχήματός τους», κοντά στην πόλη Τζμάιτζμα, σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έπληξε μέλος της Χεζμπολάχ στην περιοχή», υποστηρίζοντας πως η ενέργεια έγινε «σε ανταπόδοση για τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από την οργάνωση, την οποία κατηγορεί ότι επαναεξοπλίζεται.

Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, και ενώ εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για νέα κλιμάκωση των βομβαρδισμών, η κυβέρνηση της Βηρυτού δεσμεύτηκε να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ. Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα καταστρέψει μέχρι το τέλος του 2025 τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης, από τα σύνορα έως τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Την Πέμπτη αναμένεται κυβερνητική συνεδρίαση για την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της επιτροπής επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός, στην οποία συμμετέχουν, πέρα από τον Λίβανο και το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γεδεών Σάαρ, αναγνώρισε μέσω X τις «προσπάθειες» της λιβανικής κυβέρνησης και του στρατού, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως αυτές είναι «μακριά από το να θεωρηθούν επαρκείς».

Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου, τα οποία βασίζονται σε ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μετά την ανακήρυξη της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

03:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

