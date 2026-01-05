Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκαλεί πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στο Λιπέτσκ

  • Επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς, στην περιοχή Λιπέτσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, όπως ανέφερε τη Δευτέρα (5/1) ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ.
  • Στόχος της επίθεσης ήταν το εργοστάσιο μπαταριών Energiya στην πόλη Γιέλετς, ένας σημαντικός παραγωγός για την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, το οποίο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν.
  • Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ βίντεο στα social media επιβεβαιώνουν την ένταση της πυρκαγιάς, με πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την πόλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς, στην περιοχή Λιπέτσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, όπως ανέφερε τη Δευτέρα (5/1) ο περιφερειάρχης, Ιγκόρ Αρταμόνοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Στην πόλη Γιέλετς βρίσκεται το εργοστάσιο μπαταριών Energiya, ένας από τους σημαντικούς παραγωγούς μπαταριών και συσσωρευτών για την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων, καθώς η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι το είχε χτυπήσει.

Παράλληλα, σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media διακρίνεται φωτιά και πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την πόλη, επιβεβαιώνοντας την ένταση του περιστατικού στη βιομηχανική περιοχή.

Πηγή: Reuters

