Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκαλεί πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στο Λιπέτσκ

Επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς, στην περιοχή Λιπέτσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, όπως ανέφερε τη Δευτέρα (5/1) ο περιφερειάρχης, Ιγκόρ Αρταμόνοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Numerous drones hit the workshops of the Energiya factory, sparking a massive blaze. The plant supplies Russia’s defense sector and produces autonomous power units for aviation, marine fleets,… pic.twitter.com/SHzJX6lWFn

Στην πόλη Γιέλετς βρίσκεται το εργοστάσιο μπαταριών Energiya, ένας από τους σημαντικούς παραγωγούς μπαταριών και συσσωρευτών για την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων, καθώς η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι το είχε χτυπήσει.

Russian Telegram channels report a strike on Energiya plant in Lipetsk region of Russia.

This is a key supplier of batteries and accumulators for Russian missile systems and other equipment. The plant is under Western sanctions. pic.twitter.com/WwkjQqzbjW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 4, 2026