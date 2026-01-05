Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκαλεί πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στο Λιπέτσκ

Επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς, στην περιοχή Λιπέτσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, όπως ανέφερε τη Δευτέρα (5/1) ο περιφερειάρχης, Ιγκόρ Αρταμόνοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν θύματα.
Massive fire at Russia’s Energiya plant in Yelets, Lipetsk Oblast after drone strikes
Numerous drones hit the workshops of the Energiya factory, sparking a massive blaze. The plant supplies Russia’s defense sector and produces autonomous power units for aviation, marine fleets,… pic.twitter.com/SHzJX6lWFn
Στην πόλη Γιέλετς βρίσκεται το εργοστάσιο μπαταριών Energiya, ένας από τους σημαντικούς παραγωγούς μπαταριών και συσσωρευτών για την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων, καθώς η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι το είχε χτυπήσει.
Russian Telegram channels report a strike on Energiya plant in Lipetsk region of Russia.
This is a key supplier of batteries and accumulators for Russian missile systems and other equipment. The plant is under Western sanctions. pic.twitter.com/WwkjQqzbjW
Παράλληλα, σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media διακρίνεται φωτιά και πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την πόλη, επιβεβαιώνοντας την ένταση του περιστατικού στη βιομηχανική περιοχή.
💥 Russia: Factory belonging to Russia’s largest lithium-ion battery manufacturer Energia struck by Ukrainian drones in Yelets, Lipetsk region.
Batteries used in:
UAVs/drones
Missile systems (Iskander and Kinzhal)
Glide bombs
Electronic warfare
Radio equipment pic.twitter.com/5AAq9w5ice
Πηγή: Reuters