Πάτρα: «Θέλω Δικαιοσύνη» – Τα σπαρακτικά λόγια των συγγενών του 30χρονου που έπεσε νεκρός και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκλονίζουν τα λόγια των μελών της οικογένειας του 30χρονου, ο οποίος κατέληξε ύστερα από τον άγριο ξυλοδαρμό του σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο παρέες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή και πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχτεί άγρια επίθεση. Μάλιστα, οι δράστες φέρονται να τον χτύπησαν με κλωτσιές, ακόμα και με καρέκλες. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1).

Όταν συνειδητοποίησαν την σοβαρότητα της κατάστασης του 30χρονου, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του.

«Θέλω το παιδί μου. Θέλω Δικαιοσύνη», λέει η μητέρα του. «Πριν δύο ημέρες έκλεισε τα 30 του και σήμερα μου τον σκότωσαν. Ήταν ο άνδρας μου, το άλλο μου μισό», αναφέρει η γυναίκα του.

Η αδελφή του σημειώνει: «Πήγε για ένα ποτό και τον δολοφόνησαν. Ζητάω Δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά ζητώ Δικαιοσύνη».

Αναζητούνται τρία άτομα για τον θάνατο του 30χρονου – Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να ξεκαθαρίσουν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία των τριών ατόμων που εμπλέκονται και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για δύο αδέλφια και ακόμη ένα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρισκόταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης, διότι δεν παρέδωσαν καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει.

Επίσης, συγκεντρώνοντας στοιχεία για την υπόθεση οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν λάβει καταθέσεις από εργαζόμενους του καταστήματος και μέλη της παρέας του 30χρονου. Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 30χρονου που θα ρίξει φως στην ακριβή αιτία που προκάλεσε τον θάνατό του.

Τα δύο τηλεφωνήματα

Επίσης, η Αστυνομία ερευνά δύο τηλεφωνήματα που έγιναν στο κέντρο επιχειρήσεων. Τα πρώτο έγινε στις 4:38 σήμερα τα ξημερώματα, όπου ο καλών ενημέρωσε ότι σε συγκεκριμένο κατάστημα έγινε επεισόδιο και χτύπησαν έναν άνδρα, ο οποίος είναι τραυματισμένος.

Λίγα λεπτά αργότερα έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα στο «100», όπου ο καλών ενημέρωσε ότι στην οδό Παναχαϊκού, που βρίσκεται μακριά από το κέντρο διασκέδασης, υπάρχει σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας. Στο σημείο πήγε περιπολικό, όπου όμως δεν εντόπισε τραυματισμένο άνδρα.

Έσπασαν καφενείο που ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ

Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, ομάδα ατόμων έσπασε το καφενείο που ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ, όπου σημειώθηκε η επίθεση με θύμα τον 30χρονο Ρομά.

Δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν την καφετέρια και χρησιμοποιώντας ακόμη και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα.

Μάλιστα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη, η οποία βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κτίριο και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο, καθώς είχε υποστεί σοκ. Η επίθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά. Μάρτυρες αναφέρουν, σύμφωνα με το ERTNews, τα άτομα αυτά φώναζαν «δολοφόνος» και αναφέρονταν στον άγριο ξυλοδαρμό που κατέληξε στον θάνατο ενός 30χρονου Ρομά τα ξημερώματα σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας.

Η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά την επίθεση αγνώστων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης σε άλλη περιοχή της Πάτρας.

Διμοιρία των ΜΑΤ βρίσκεται έξω από το νυχτερινό κατάστημα καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επίθεση. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται ένας ακόμη από την παρέα του 30χρονου, έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις για τον φόβο επεισοδίων.