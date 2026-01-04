Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές

Τραγικός επίλογος στις έρευνες για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία αγνοούνταν μετά την φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρουν ότι, δυστυχώς η Αλίκη Καλλέργη συγκαταλέγεται στα θύματα της φωτιάς, που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Νωρίτερα, είχαν κυκλοφορήσει ανεπίσημες πληροφορίες για τον θάνατο της 15χρονης Αλίκης. Μάλιστα ο πατέρας της και ο αδελφός της είχαν κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες ανήγγειλαν τον θάνατό της.