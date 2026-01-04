Ιταλία: Τηλεφωνική επικοινωνία της Μελόνι με τη Ματσάδο για το μέλλον της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
  • Αντικείμενο της επικοινωνίας ήταν «οι προοπτικές μιας ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.
  • Διαπιστώθηκε από κοινού ότι με την αποχώρηση του Μαδούρο, «ανοίγει μια νέα σελίδα ελπίδας για τον πληθυσμό της Βενεζουέλας».
Enikos Newsroom

διεθνή

Μελόνι
Φωτογραφία: AP

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «είχε ως αντικείμενο τις προοπτικές μιας ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα».

«Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, διαπιστώθηκε από κοινού ότι με την αποχώρηση του Μαδούρο από την πολιτική σκηνή, ανοίγει μια νέα σελίδα ελπίδας για τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, ο οποίος θα μπορέσει να κάνει χρήση των βασικών αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

