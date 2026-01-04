Ελβετία: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Η 15χρονη ήταν αγνοούμενη μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Ελβετία: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Η 15χρονη ήταν αγνοούμενη μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ανεπίσημες πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη, στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, μετέδωσε η ΕΡΤ.  Με δύο αναρτήσεις, η οικογένεια της αγνοούμενης Αλίκης Καλλέργη υπονόησε επίσης τον θάνατο της 15χρονης, στη φωτιά του μπαρ Le Constellation, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τις αναρτήσεις έκαναν ο πατέρας της Αλίκης και ο αδελφός της.

Η ανάρτηση του πατέρα

Ο Αντώνης Καλλέργης ανάρτησε  μια μαύρη εικόνα με το σχέδιο ενός μικρού αγγέλου και με το όνομα Alice.

Ο Ρομέν Καλλέργης έκανε ανάρτηση ενός βίντεο από τα παιδικά χρόνια των τριών αδελφιών της οικογένειας. Η ανάρτηση έγινε στο Instagram.

 

