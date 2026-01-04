Πόσο σπάνια είναι η μέρα των γενεθλίων σας; Η λίστα με τις πιο κοινές και τις πιο σπάνιες ημερομηνίες γέννησης – Τι σημαίνουν

Οι πιο κοινές και οι πιο σπάνιες ημερομηνίες γέννησης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο από πολιτιστική όσο και από στατιστική άποψη. Η 9η Σεπτεμβρίου θεωρείται η πιο συνηθισμένη ημέρα γενεθλίων παγκοσμίως, την οποία μοιράζονται αρκετές διασημότητες, όπως ο Άνταμ Σάντλερ.

Γενικότερα, οι ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου κυριαρχούν στη λίστα των πιο κοινών γενεθλίων. Ωστόσο, ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας με τις περισσότερες γεννήσεις συνολικά, με βάση τα δεδομένα από το 1994 έως το 2014, εν μέρει και λόγω του ότι έχει 31 ημέρες.

Άλλες δημοφιλείς ημερομηνίες τον Σεπτέμβριο είναι η 12η και η 19η του μηνός. Αυτή η κορύφωση τον Σεπτέμβριο αποδίδεται συχνά στο γεγονός ότι η σύλληψη συμβαίνει συνήθως κατά τους ψυχρότερους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να αυξάνονται στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου.

Αντίθετα, οι πιο σπάνιες ημερομηνίες γέννησης τείνουν να συνδέονται με συγκεκριμένους κοινωνικούς ή πολιτιστικούς παράγοντες. Η 29η Φεβρουαρίου, γνωστή και ως «εμβόλιμη ημέρα», είναι κατά κανόνα η σπανιότερη ημερομηνία, καθώς εμφανίζεται μόνο κάθε τέσσερα χρόνια.

Άλλες λιγότερο συχνές ημερομηνίες συμπίπτουν με μεγάλες αργίες, όπως η 25η Δεκεμβρίου, η 1η Ιανουαρίου, η 24η Δεκεμβρίου και η 4η Ιουλίου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία συχνά αποφεύγουν τον προγραμματισμό τοκετών με πρόκληση ή καισαρική τομή κατά τη διάρκεια των εορτών.

Άλλες ημερομηνίες στα τέλη Νοεμβρίου, όπως η 23η, η 25η και η 27η, βρίσκονται επίσης χαμηλά στην κατάταξη για τους ίδιους λόγους. Επιπλέον, οι προλήψεις καθιστούν ορισμένες ημερομηνίες, όπως η 13η κάθε μήνα, λιγότερο δημοφιλείς για προγραμματισμένες γεννήσεις.

Συνοπτικά, ο Αύγουστος, ο Ιούλιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι μήνες με τις περισσότερες γεννήσεις, ενώ ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος και ο Δεκέμβριος συγκαταλέγονται στους μήνες με τις λιγότερες.

Οι λιγότερο και περισσότερο συνηθισμένες ημερομηνίες γέννησης

9 Σεπτεμβρίου

19 Σεπτεμβρίου

12 Σεπτεμβρίου

17 Σεπτεμβρίου

10 Σεπτεμβρίου

7 Ιουλίου

20 Σεπτεμβρίου

15 Σεπτεμβρίου

16 Σεπτεμβρίου

18 Σεπτεμβρίου

Οι λιγότερο συνηθισμένες ημερομηνίες γέννησης

29 Φεβρουαρίου

25 Δεκεμβρίου

1 Ιανουαρίου

24 Δεκεμβρίου

4 Ιουλίου

2 Ιανουαρίου

26 Δεκεμβρίου

27 Νοεμβρίου

23 Νοεμβρίου

25 Νοεμβρίου

Οι πιο συνηθισμένοι μήνες γέννησης

Αύγουστος

Ιούλιος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Οι λιγότερο συνηθισμένοι μήνες γέννησης

Φεβρουάριος

Απρίλιος

Δεκέμβριος

Πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, τα γενέθλια φέρουν αριθμολογικές και πολιτισμικές σημασίες. Ημερομηνίες όπως η 1η, η 10η, η 19η και η 28η θεωρείται ότι προσδίδουν έμφυτες ηγετικές ικανότητες, ενώ οι σπάνιες ημερομηνίες ενδέχεται να συνδέονται με μοναδικές προσωπικότητες ή ειδικές αποστολές ζωής.

Οι σπάνιες ημερομηνίες γέννησης μερικές φορές υποδηλώνουν ότι η ζωή ενός ατόμου προορίζεται να εμπνεύσει τους άλλους ή να ακολουθήσει μια ασυνήθιστη πορεία.