Αριθμολογία: Αυτές είναι οι 8 πιο τυχερές ημερομηνίες γέννησης

Αυτές οι ημερομηνίες γέννησης φέρουν ισχυρές «δονήσεις» που συνδέονται με την αφθονία, την αγάπη, το σωστό timing και την πρωτοφανή επιτυχία. Ορισμένοι άνθρωποι είναι απλώς τυχεροί. Βρίσκουν τη δουλειά των ονείρων τους, συναντούν το σωστό άτομο ή πάντα καταφέρνουν να σταθούν στα πόδια τους, όσο χαοτική κι αν είναι η ζωή τους. Τι συμβαίνει;

Λοιπόν, σύμφωνα με την αριθμολογία, η ημέρα του μήνα που γεννηθήκατε κρύβει έναν ισχυρό στοιχείο για την φυσική σας τύχη και την ενεργειακή σας διάταξη. Κάθε αριθμός φέρει μια αύρα, μια μορφή ενεργειακής συχνότητας που διαμορφώνει την προσωπικότητά σας, το μονοπάτι σας και το δυναμικό σας. Με τον καιρό, ορισμένες «δονήσεις» αριθμών έχουν συνδεθεί με τα χαρακτηριστικά που θεωρούμε «τυχερά» – όπως ο σωστός χρόνος, η γοητεία, η ανθεκτικότητα, η οικονομική αφθονία ή οι επαναστατικές ανατροπές στη ζωή.

Αν η ημερομηνία γέννησής σας συμπίπτει με έναν από αυτούς τους αριθμούς, μπορεί να είστε κοσμικά προορισμένοι για επιτυχία με τρόπους που ακόμα δεν έχετε πλήρως καταλάβει. Και αν η ημερομηνία σας δεν είναι στη λίστα; Ο μήνας γέννησής σας βοηθάει! Ναι, και ο μήνας γέννησής σας βοηθάει, καθώς φέρει μια αίσθηση που επηρεάζει τη συνολική ενεργειακή σας υπογραφή.

Για παράδειγμα, κάποιος που γεννήθηκε στις 2 του μήνα (ένας αριθμός διαισθητικός και ευαίσθητος) τον 8ο μήνα (ένας αριθμός δύναμης που συνδέεται με τα χρήματα, τη φιλοδοξία και την υλοποίηση) συνδυάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη με τη στρατηγική, και αυτός ο συνδυασμός συχνά οδηγεί σε διακριτή, αλλά πραγματική τύχη.

Η αριθμολογία υποστηρίζει ότι η τύχη δεν είναι απλώς θέμα τυχαίου γεγονότος, αλλά ευθυγράμμισης. Αν η ημερομηνία γέννησής σας περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα, μπορεί να είστε προγραμματισμένοι για επιτυχία με τρόπους που ακόμη δεν έχετε πλήρως αξιοποιήσει. Και αν δεν είναι στη λίστα, μην ανησυχείτε, καθώς κάθε αριθμός φέρει τα δικά του δώρα.

Αλλά για οκτώ συγκεκριμένους αριθμούς, φαίνεται ότι η τύχη είναι στο πλευρό τους στην αγάπη, τα χρήματα και τις στιγμές που αλλάζουν τα πάντα.

Οι 8 πιο τυχερές ημέρες γέννησης:

Γεννημένοι την 1η: Ο πρωτοπόρος

Γεννημένοι την 3η: Ο γόης

Γεννημένοι την 8η: Ο δυναμικός παίκτης

Γεννημένοι την 11η: Ο οραματιστής

Γεννημένοι τη 17η: Το αστέρι των μάγων

Γεννημένοι την 21: Ο κοινωνικός αλχημιστής

Γεννημένοι την 22α: Ο αρχιτέκτονας αυτοκρατοριών

Γεννημένοι την 28η: Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης

Γεννημένοι την 1η: Ο πρωτοπόρος

Φιλόδοξοι, τολμηροί και ανεξάρτητοι από τη φύση τους, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν την 1η του μήνα φέρουν την ενέργεια των νέων αρχών. Είναι συχνά οι πρώτοι που παίρνουν ρίσκα και οι πρώτοι που απολαμβάνουν τις ανταμοιβές.

Η τύχη τους εμφανίζεται όταν εμπιστεύονται τα ένστικτά τους, οδηγούν τον δρόμο και ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι. Δημιουργούν τη δική τους μαγεία και αυτή συνήθως παραμένει.

Γεννημένοι την 3η: Ο γόης

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 3 οποιουδήποτε μήνα, είναι επικοινωνιακοί με μαγνητική ενέργεια, ενώ συνήθως «τυχαίνει» να συνδέονται με σωστές συνομιλίες, σχέσεις και δημιουργικές επιτυχίες.

Είναι φυσικά αισιόδοξοι, εκφραστικοί και κοινωνικά χαρισματικοί, και το Σύμπαν τους ανταμείβει συχνά με κοσμικές συμπτώσεις, καλό timing και θετικές ανατροπές.

Γεννημένοι την 8η: Ο δυναμικός παίκτης

Στην αριθμολογία, το 8 είναι ο αριθμός των χρημάτων, της κυριαρχίας και της υλοποίησης. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 8 του μήνα είναι προορισμένοι για πλούτο και μακροχρόνια επιτυχία.

Συχνά έλκονται από την εξουσία, την επιχειρηματικότητα ή τις δουλειές με μεγάλο αντίκτυπο. Και ενώ ο δρόμος τους δεν είναι πάντα εύκολος, έχουν την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σκέψη να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε σκαλοπάτια προς την επιτυχία.

Γεννημένοι την 11η: Ο οραματιστής

Αυτός ο Κυρίαρχος Αριθμός φέρει μια υψηλή πνευματική συχνότητα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν την 11η μέρα κάθε μήνα συχνά κάνουν τις κινήσεις που πρέπει στο τέλειο timing, ενώ βιώνουν προφητικά όνειρα ή καθοριστικές στιγμές που αλλάζουν ολόκληρη την πορεία της ζωής τους.

Η τύχη τους φαίνεται μυστικιστική – λιγότερο θέμα προσπάθειας, περισσότερο θέμα ευθυγράμμισης. Όταν ακολουθούν τη φωνή της εσωτερικής τους σοφίας, κάτι μαγικό συμβαίνει.

Γεννημένοι τη 17η: Το αστέρι των μάγων

Στην αριθμολογία των Χαλδαίων, το 17 είναι γνωστό ως το «Αστέρι των Μάγων», ένα σημάδι καρμικής ανταμοιβής, επιτυχίας που ευθυγραμμίζεται με την ψυχή και δημόσιας αναγνώρισης.

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 17 του μήνα, συχνά αποκτούν φήμη και ορατότητα μέσα από την ακεραιότητα, τον σκοπό και την επιμονή τους. Η τύχη τους κερδίζεται, αλλά όταν έρθει, είναι ισχυρή, διαρκής και μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχαν φανταστεί.

Γεννημένοι την 21: Ο κοινωνικός αλχημιστής

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν την 21η του μήνα, συνδυάζουν τη δημιουργικότητα του 3, τις δεξιότητες συνεργασίας του 2 και την ηγετική ενέργεια του 1. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που φέρνει μαγνητική, κοινωνική επιτυχία. Αυτά τα άτομα τείνουν να προσελκύουν τους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή, και η τύχη τους συχνά έρχεται μέσω σχέσεων, δικτύωσης και γοητείας.

Γεννημένοι την 22α: Ο αρχιτέκτονας αυτοκρατοριών

Ένας ακόμη Κυρίαρχος Αριθμός, το 22 είναι ο απόλυτος αρχιτέκτονας, εκείνος που μετατρέπει τα μεγάλα όνειρα σε πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν την 22η του μήνα είναι συχνά προορισμένοι να δημιουργήσουν κάτι σημαντικό: μια επιχείρηση, μια κληρονομιά, ένα κίνημα.

Η τύχη τους δεν είναι τυχαία, καθώς είναι το αποτέλεσμα υψηλού οράματος, πνευματικής ευθυγράμμισης και εφαρμογής στην πραγματικότητα.

Γεννημένοι την 28η: Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης

Αυτός ο αριθμός συνδυάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη του 2, τη δύναμη του 8 και τις νέες αρχές του 1.

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν την 28η μέρα του μήνα, συχνά αντιμετωπίζουν πρώιμες προκλήσεις, αλλά είναι φτιαγμένοι για να ξεπερνούν εμπόδια.

Οι ανατροπές τους εμφανίζονται συνήθως σε κρίσιμα σημεία της ζωής, ιδιαίτερα όταν ακολουθούν τη δημιουργικότητά τους, την αυθεντικότητά τους και τη δύναμη του εσωτερικού τους κόσμου.