Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορούν να «διαβάσουν» τους άλλους

Κάθε λέξη έχει μια συγκεκριμένη σημασία. Όταν αναλύσουμε την σημασία της λέξης «μέντιουμ», αυτή σημαίνει «καθαρή όραση». Όσοι διαθέτουν αυτή την ικανότητα μπορούν είτε νοητικά είτε οπτικά να αντιληφθούν πληροφορίες ή πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν. Και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται κυρίως για μια ικανότητα που επικεντρώνεται στο να βλέπουμε το μέλλον, το χάρισμα της διορατικότητας δεν αφορά απαραίτητα το χρόνο.

Στην ουσία, πρόκειται περισσότερο για «διεισδυτική ταχύτητα κατανόησης», που πηγαίνει κάτω από την επιφάνεια, υπερβαίνοντας τον χώρο και τον χρόνο. Αλλά τι κάνει μερικούς ανθρώπους που γεννήθηκαν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία διορατικοί και διαισθητικοί;

Τι συνδέει μια συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης με τη δύναμη των διορατικών χαρισμάτων;

Ενώ το χάρισμα της μαντικής ικανότητας μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες μορφές ανάλογα με τις τοποθετήσεις στον γενέθλιο χάρτη, η ίδια η ημερομηνία γέννησης μπορεί να υποδείξει αυτό το κρυμμένο «ταλέντο». Αυτό συμβαίνει επειδή οι αριθμοί είναι η φυσική γλώσσα που μιλά το σύμπαν, με κάθε αριθμό να φέρει ένα συγκεκριμένο σύνολο δονήσεων και, συνεπώς, σημασία. Η σημασία κάθε αριθμού συνδέεται με ένα πλανητικό αρχέτυπο, βοηθώντας μας να αποκωδικοποιήσουμε ποιες ημερομηνίες συνδέονται με αυτά τα πλανητικά αρχέτυπα που απελευθερώνουν την ικανότητα να βλέπουμε πέρα από το προφανές. Σύμφωνα με τη αριθμολογία και την αστρολογία, οι αριθμοί 2, 7, 11 και 18 έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με την ενέργεια της διαίσθησης και της διορατικότητας..

Αριθμολογία: Γεννημένοι μέντιουμ; Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορούν να «διαβάσουν» τους άλλους

2: Το «κανάλι» της θεάς,

7: Ο αιώνιος αναζητητής,

11: Το απόλυτο μέντιουμ,

18: Ψίθυροι από μια παλιά ψυχή

2: Το «κανάλι» της θεάς

Ο μονοψήφιος αριθμός 2 είναι σημαντικός λόγω της σύνδεσής του με την ιερότητα της θηλυκής ενέργειας. Και στα δύο συστήματα αστρολογίας, συνδέεται με τις διορατικές δυνάμεις της θεάς. Στην παραδοσιακή αστρολογία, ο αριθμός αυτός σχετίζεται με τη Σελήνη, το πλανητικό σώμα με ψυχική φύση.

Ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, αν γεννηθήκατε αυτή την ημέρα, η διαίσθησή σας συνδέεται με την ικανότητά σου να είστε συμπονετικοί και κατανοητικοί προς τους άλλους. Ακόμα και από απόσταση, μπορείτε να αντιληφθείτε—και κυρίως, να νιώσετε—τα συναισθήματα των άλλων, αποκτώντας έτσι εικόνα για τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους. Στη σύγχρονη αστρολογία, ο αριθμός 2 συνδέεται με την Αφροδίτη, την κυβερνήτη του Ταύρου, του δεύτερου ζωδίου του ζωδιακού κύκλου.

Από αυτή την οπτική, ο αριθμός 2 αντιπροσωπεύει τη συνεργασία, την ένωση και τη συμφιλίωση των αντιθέτων. Αν γεννηθήκατε στις 2 οποιουδήποτε μήνα, η διαίσθησή σας προέρχεται από την ικανότητά σας να βλέπετε και τις δύο πλευρές της ιστορίας. Κατανοείτε ότι το σύμπαν ως σύνολο αποτελείται από την έννοια της πολικότητας και ότι η μαγεία δεν βρίσκεται σε μία μόνο πλευρά, αλλά στην ενσωμάτωση και των δύο πλευρών του φάσματος. Η σύνδεση με τη διαίσθησή σας κατά τη διάρκεια της Νέας Σελήνης και της Πανσελήνου μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τα φυσικά σας διορατικά χαρίσματα.

7: Ο αιώνιος ερευνητής

Η δύναμη του αριθμού 7 συχνά παρεξηγείται, φτάνοντας κάποιοι να τον θεωρούν «άτυχο». Αυτό ίσως οφείλεται στη σύνδεσή του, σύμφωνα με την ινδική μυθολογία, με τον Κέτου, τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης. Στην αστρολογία, ο Ράχου χαρίζει πνευματικότητα, ενδοσκόπηση και αναζήτηση της αλήθειας. Όσοι γεννήθηκαν στις 7 κάθε μήνα αντλούν τις διορατικές τους ικανότητες από τις προηγούμενες ζωές τους, καθώς ο Κέτου συνδέεται με την πορεία της ψυχής πέρα από την τρέχουσα ενσάρκωση.

Αν γεννηθήκατε αυτή την ημέρα, έχετε μια βαθιά ανάγκη να ανακαλύψετε τον λόγο πίσω από τα πάντα. Δεν παίρνετε τα πράγματα όπως φαίνονται, κάνετε ερωτήσεις και διεξάγετε έρευνες. Οι διαισθητικές σας ικανότητες προέρχονται από τη δυνατή σύνδεση με τους πνευματικούς σας καθοδηγητές, οι οποίοι πάντα σας υποστηρίζουν με την εμφάνιση συμβόλων και οραμάτων. Παράλληλα, είστε αναλυτικοί, καθώς πρακτικές όπως η ακρόαση και η έρευνα σας βοηθούν να αποκωδικοποιήσετε τα συνεχόμενα μηνύματα που λαμβάνετε συνεχώς. Η επιθυμία σας για προσωπική ανάπτυξη είναι το όχημά σας για να επανασυνδεθείτε με την αρχαία γνώση που είναι αποθηκευμένη στην ψυχή σας, και που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαίσθησής σας.

11: Το απόλυτο μέντιουμ

Υπάρχει λόγος που το 11/11 έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία ως πύλη για την κατανόηση της αριθμολογίας και της έννοιας των αγγελικών αριθμών. Δύο από τις λέξεις-κλειδιά για το 11 είναι «φωτισμένες» και «δεκτικές», λόγω της φυσικής σύνδεσής τους με την πνευματική διορατικότητα, δίνοντας σε όσους γεννήθηκαν στις 11 κάθε μήνα μια τάση προς έμφυτες διορατικές ικανότητες. Ανεξαρτήτως του μήνα γέννησης, όσοι γεννήθηκαν αυτή την ημέρα μπορεί να νιώθουν μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης, κάτι που επιτυγχάνουν μεταφέροντας τα μηνύματα που λαμβάνουν.

Στη σύγχρονη αστρολογία, ο αριθμός 11 συνδέεται με τον πλανήτη Ουρανό, τον πλανήτη της διαίσθησης, της ευφυΐας και της ριζοσπαστικής σκέψης. Αν γεννηθήκατε στις 11 οποιουδήποτε μήνα, ίσως χρειαστεί να απελευθερωθείτε από περιοριστικές νοοτροπίες για να ενεργοποιήσετε τις διορατικές ικανότητες με τις οποίες γεννηθήκατε. Απελευθερώνοντας τον εαυτό σας από οικογενειακούς και κοινωνικούς περιορισμούς, μπορείς να αισθανθείτε μια ισχυρότερη και ιδιαίτερη σύνδεση με τα χαρίσματά σας και να τα χρησιμοποιήσετε προς όφελος του συνόλου. Σε προσωπικό επίπεδο, οι έμφυτες διορατικές σας δραστηριότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μεγαλύτερη διαίσθηση, καθοδηγώντας σας να γίνετε ηγέτες, δημιουργικ0ί και ακόμη και σύμβουλοι, καθοδηγώντας τους άλλους να ζουν σε μεγαλύτερη συμφωνία με την εσωτερική τους αλήθεια.

18: Αυτός που ακούει μια παλιά ψυχή

Ο θρυλικός Σέρβο-Αμερικανός εφευρέτης Νίκολα Τέσλα είπε κάποτε: «Αν γνώριζες μόνο το μεγαλείο των 3, 6 και 9, τότε θα είχες τα κλειδιά του σύμπαντος». Ο αριθμός 18, που μειώνεται σε 9, συνδυάζει τις ενέργειες και των τριών αυτών αριθμών, εκπέμποντας ισχυρή δόνηση. Καθώς το 9 συμβολίζει την ολοκλήρωση και το τέλος μεγάλων κύκλων, όσοι γεννήθηκαν στις 18 θεωρούνται ψυχές με παλιά, ώριμη σοφία. Οι διορατικές ικανότητες που διαθέτουν σε αυτή τη ζωή συνδέονται με τις εμπειρίες που έχουν συσσωρεύσει σε συγκεκριμένο σύνολο ζωών, δίνοντάς τους πλεονέκτημα στη διαίσθηση.

Από άλλη οπτική, το 18 σχηματίζεται από το 1 (αριθμός της δημιουργίας) και το 8 (αριθμός του άπειρου), δίνοντας σε όσους γεννήθηκαν αυτή την ημέρα μια διευρυμένη συνείδηση. Αν γεννηθήκατε αυτή την ημέρα, οι διορατικές σας δυνάμεις προέρχονται από την ικανότητά σας να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Τα λαμβάνετε όλα υπόψη, γνωρίζοντας ότι η διχοτόμηση δημιουργεί μόνο τύφλωση. Η ικανότητά σας να βλέπετε τις αποχρώσεις του γκρι και τα ενδιάμεσα βοηθά να δείτε ό,τι οι άλλοι δεν μπορούν ή αρνούνται να δουν. Όταν η ανάγκη σας να μείνετε μόνοι ενεργοποιείται, μπορεί να σχετίζεται με κάποιο όραμα ή μήνυμα που προσπαθεί να διαπεράσει τον θόρυβο, οπότε δώστε προσοχή και ακούστε.