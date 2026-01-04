Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 φιναλίστ που διεκδικούν μια θέση στον ελληνικό τελικό – Βίντεο με τα τραγούδια τους

Απόψε αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια των 28 καλλιτεχνών που έχουν μπει στον δρόμο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision και θα διεκδικήσουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.
Η πρώτη επίσημη παρουσίασή τους πραγματοποιήθηκε μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 από τις 19:00 έως τις 22:00.
Στο πλαίσιο της εκπομπής παρουσιάστηκαν οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα λάβουν μέρος στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, μαζί με στιγμιότυπα από την προετοιμασία και το παρασκήνιο κάθε συμμετοχής.
Την παρουσίαση είχε αναλάβει η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, οι οποίοι συνομίλησαν με τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage πλάνα και μουσικές ενότητες.
Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης προβλήθηκαν αποσπάσματα και από τα 28 τραγούδια, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από το μουσικό ύφος και τις τάσεις των φετινών προτάσεων. Οι συγκεκριμένες συμμετοχές θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026.
Οι 28 φιναλίστ και τα τραγούδια τους
Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me
Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia
Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας
Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
Ακύλας | Ferto
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
Good Job Nicky | Dark Side of the Moon
Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky
Mikay | Labyrinth
Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay
Revery | The Songwriter
Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery
Κianna | No More Drama
Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
D3lta | Mad About it
Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack
Dinamiss | Chaos
Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss
Niya | Slipping Away
Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya
Garvin | Back in the Game
Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
Zaf | Αστείο
Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf
Tianora | Anatello
Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ
Desi G | Aphrodite
Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια
Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
Marseaux | Χάνομαι
Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister
Evangelia | Parea
Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance
Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
Stefi | Europa
Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
Leroybroughtflowers | Sabotage!
Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers
Stylianos | You & I
Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos
Stella Kay | You Are The Fire
Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas
Rikki | Agapi
Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music
The Astrolabe | Drop It
Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe
Basilica | Set Everything On Fire
Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica
Rosanna Mailan | Άλμα
Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian
Alexandra Sieti | The Other Side
Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis & Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis