Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 φιναλίστ που διεκδικούν μια θέση στον ελληνικό τελικό – Βίντεο με τα τραγούδια τους

  • Απόψε αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια των 28 καλλιτεχνών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.
  • Η πρώτη επίσημη παρουσίασή τους έγινε στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 από τις 19:00 έως τις 22:00.
  • Η ΕΡΤ μετέδωσε αποσπάσματα και από τα 28 τραγούδια, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από τις φετινές προτάσεις που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη.
Απόψε αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια των 28 καλλιτεχνών που έχουν μπει στον δρόμο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision και θα διεκδικήσουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η πρώτη επίσημη παρουσίασή τους πραγματοποιήθηκε μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 από τις 19:00 έως τις 22:00.

Στο πλαίσιο της εκπομπής παρουσιάστηκαν οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα λάβουν μέρος στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, μαζί με στιγμιότυπα από την προετοιμασία και το παρασκήνιο κάθε συμμετοχής.

Την παρουσίαση είχε αναλάβει η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, οι οποίοι συνομίλησαν με τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage πλάνα και μουσικές ενότητες.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης προβλήθηκαν αποσπάσματα και από τα 28 τραγούδια, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από το μουσικό ύφος και τις τάσεις των φετινών προτάσεων. Οι συγκεκριμένες συμμετοχές θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026.

Οι 28 φιναλίστ και τα τραγούδια τους

Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me
Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia

Koza Mostra | Bulletproof
Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας
Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή

Ακύλας | Ferto
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας

Good Job Nicky | Dark Side of the Moon
Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky

Mikay | Labyrinth
Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay

Revery | The Songwriter
Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery

Κianna | No More Drama
Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel

D3lta | Mad About it
Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack

Dinamiss | Chaos
Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss

Niya | Slipping Away
Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya

Garvin | Back in the Game
Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS

Zaf | Αστείο
Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf

Tianora | Anatello
Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ

Desi G | Aphrodite
Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe

Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια
Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras

Marseaux | Χάνομαι
Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister

Evangelia | Parea
Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia

Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance
Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης

Stefi | Europa
Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI

Leroybroughtflowers | Sabotage!
Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers

Stylianos | You & I
Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos

Stella Kay | You Are The Fire
Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas

Rikki | Agapi
Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music

The Astrolabe | Drop It
Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe

Basilica | Set Everything On Fire
Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica

Rosanna Mailan | Άλμα
Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian

Alexandra Sieti | The Other Side
Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis & Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis

