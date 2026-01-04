Πάτρα: Αναζητούνται τρία άτομα για τον θάνατο του 31χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό – Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Σύνοψη από το

  • Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα, όπου υπέκυψε 31χρονος έπειτα από ξυλοδαρμό. Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη τρία άτομα για την υπόθεση.
  • Οι ιδιοκτήτες συνελήφθησαν διότι δεν παρέδωσαν καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την ακριβή αιτία θανάτου του 31χρονου, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από εργαζόμενους και μέλη της παρέας του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Αναζητούνται τρία άτομα για τον θάνατο του 31χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό – Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου
Πηγή: tempo24news

Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα, όπου υπέκυψε ο 31χρονος τα ξημερώματα έπειτα από ξυλοδαρμό, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ παράλληλα αναζητούν τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα για την υπόθεση θανάτου του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία των τριών ατόμων και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης, διότι δεν παρέδωσαν καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει.

Επίσης, συγκεντρώνοντας στοιχεία για την υπόθεση οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν λάβει καταθέσεις από εργαζόμενους του καταστήματος και μέλη της παρέας του 31χρονου. Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 31χρονου που θα ρίξει φως στην ακριβή αιτία που προκάλεσε τον θάνατο του άνδρα.

Στο μεταξύ η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά την επίθεση αγνώστων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης σε άλλη περιοχή της Πάτρας.

Τα δύο τηλεφωνήματα

Επίσης, η Αστυνομία ερευνά δύο τηλεφωνήματα που έγιναν στο κέντρο επιχειρήσεων. Τα πρώτο έγινε στις 4:38 σήμερα τα ξημερώματα, όπου ο καλών ενημέρωσε ότι σε συγκεκριμένο κατάστημα έγινε επεισόδιο και χτύπησαν έναν άνδρα, ο οποίος είναι τραυματισμένος.

Λίγα λεπτά αργότερα έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα στο «100», όπου ο καλών ενημέρωσε ότι στην οδό Παναχαϊκού, που βρίσκεται μακριά από το κέντρο διασκέδασης, υπάρχει σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας. Στο σημείο πήγε περιπολικό, όπου όμως δεν εντόπισε τραυματισμένο άνδρα.

21:32 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

