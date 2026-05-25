Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Στα δικαστήρια η μητέρα και ο 30χρονος σύντροφός της

Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) οι γονείς του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται δισωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη.

Η 25χρονη μητέρα της 3χρονης μεταφέρθηκε στο αυτόφωρο, αμίλητη και με τα χέρια της δεμένα πίσω στην πλάτη της, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς η αρχική κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο αναβαθμίστηκε μετά τα ευρήματα των Αρχών.

Ωστόσο, πριν περάσει το κατώφλι των εισαγγελικών αρχών για την βαριά αυτή κατηγορία, θα δικαστεί στο αυτόφωρο για τα ψεύδη στοιχεία που έδωσε στις αρχές. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα φέρεται να έχει προχωρήσει σε ψευδείς δηλώσεις για τους τοκετούς της, παραπλανώντας τις αρχές, οι οποίες πλέον θα ζητήσουν εξέταση DNA.

Ο 30χρονος σύντροφος της μητέρας, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας ενός εκ των τεσσάρων παιδιών, έφτασε στα δικαστήρια Χανίων περίπου στη 1.30 το μεσημέρι, κατηγορούμενος και αυτός για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη

Υπενθυμίζεται ότι το 3χρονο κορίτσι φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες, ενώ διαπιστώθηκε και ένα παλιότερο κάταγμα.

Το κορίτσι είχε μεταφερθεί το βράδυ της Πέμπτης από την μητέρα του, στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματα και άμεσα προχώρησαν σε όλες τις ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό.

Μόλις η κατάσταση της υγείας του παιδιού σταθεροποιήθηκε κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Στο νοσοκομείο Χανιών τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας

Υπενθυμίζεται ότι τα τρία αδελφάκια της 3χρονης βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σκαι ύστερα από σχετική εντολή του εισαγγελέα μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Χανίων, όπου και φιλοξενούνται με τη συνδρομή και του Χαμόγελου του Παιδιού. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας έξι μηνών, έξι και τριών ετών, σύμφωνα με το creta24.