Υπόθεση κακοποίησης στην Κρήτη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους γονείς της 3χρονης – Συνελήφθη και ο πατέρας που αναζητούσαν οι αρχές

Στεφανία Κασίμη

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, καθώς συνελήφθη ο Πακιστανός που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού και τον οποίο αναζητούσαν οι αρχές.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται ο Πακιστανός και η μητέρα της 3χρονης

Ο άνδρας και η μητέρα των παιδιών, η οποία είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή, μετά την κατάρρευση της 3χρονης σε παιδική χαρά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Παράλληλα, η αστυνομία διευρύνει τις έρευνές της γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, με τις αρχές να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το οικογενειακό ιστορικό, καθώς στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr.

«Πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε πως τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους την ώρα που τα θήλαζε. Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά το 3,5 ετών κοριτσάκι, υπενθυμίζεται ότι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

 

 

 

 

 

 

 

