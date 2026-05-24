Χανιά: Χαροπαλεύει στη ΜΕΘ το 3χρονο κοριτσάκι – Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

ασφαλεια χανίων
Ακόμη πιο δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση με το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά πουχαροπαλεύει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, από τα τραύματα της κακοποίησής της. Η Ασφάλεια Χανίων έχει ανοίξει τη «βεντάλια» των ερευνών αναζητώντας τώρα τα αίτια θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας.

Όπως μεταδίδει το Cretalive.gr, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, υπό το «μικροσκόπιο» της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα της δραματικής αυτής ιστορίας

Το βράδυ της Πέμπτης 21/05, το 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το κοριτσάκι έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι καθώς και μώλωπες σε διάφορα σημεία του κορμιού του. Νωρίτερα το παιδί είχε λιποθυμήσει ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο και οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα για τον πρώην σύντροφο της μητέρας ο οποίος εμφανίζεται δηλωμένος ως ο πατέρας του παιδιού.

Ξεκίνησαν την έρευνα ώστε να διαπιστώσουν τι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον αυτού του παιδιού που πλέον χαροπαλεύει καθώς φέρει και υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο (σ.σ., εικάζεται από παλαιότερα χτυπήματα).

Στο περιβάλλον αυτό ζούσαν και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τους «γονείς» τους με εισαγγελική εντολή και βρίσκονται στο Νοσοκομείο Χανίων. Και αυτά τα παιδιά εξετάστηκαν με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τραυματισμούς από χτυπήματα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.

 

