Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Από έρευνα στον ΑΜΚΑ της μητέρας αποκαλύφθηκε η ύπαρξη των άλλων δύο βρεφών που έχουν πεθάνει – Τι υποστήριξε η ίδια

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

ΠΑΓΝΗ- Ηράκλειο
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο βρέφη της οικογένειας που το κοριτσάκι της νοσηλεύεται δισωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Η υπόθεση έχει συγκλονίζει τα Χανιά και το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr και του ΚΡΗΤΗ TV,  αυτό που αποκάλυψε την ύπαρξη των δύο παιδιών ήταν η έρευνα στον ΑΜΚΑ της μητέρας.

Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, με εισαγγελική εντολή, ακόμη τρία ακόμη παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 6 μηνών, 6 και 8 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένουν υπό προστασία και ιατρική παρακολούθηση στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά φέρουν τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Δίνει μάχη το 3χρονο κοριτσάκι

Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη που δίνει το 3χρονο κοριτσάκι στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας πακιστανικής υπηκοότητας που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού, ενώ αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τη μητέρα της μικρής.

Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς η αρχική κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο αναβαθμίστηκε μετά τα ευρήματα των Αρχών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Η 3χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα, ενδείξεις παραμέλησης αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των Αρχών.

Ακολούθησε η διασωλήνωσή της και η διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

