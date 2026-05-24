Final Four: Οι πρώτες εικόνες των φιλάθλων του Ολυμπιακού μέσα από το ΟΑΚΑ – Δεσπόζει το πανό της Θύρας 7

Εύη Κατσώλη

Αθλητισμός

Ολυμπιακός - FiNAL FOUR
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε λίγη ώρα το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο. Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες διεκδικούν το τρόπαιο στο Final Four της Euroleague.

Ακόμα οπαδοί καταφτάνουν στο T- Center και περνούν από αστυνομικό έλεγχο πριν μπουν στο γήπεδο. Οι πρώτες εικόνες από εκείνους που έχουν ήδη μπει και καθίσει στην κερκίδα των ερυθρόλευκων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στη μία κερκίδα δεσπόζει το κόκκινο πανό της Θύρας 7, ενώ πολλοί φίλαθλοι ήδη με πάθος φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους.

Ολυμπιακός- φίλαθλοι- Final Four

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Αυτά είναι τα νέα «όπλα» για την ενίσχυση της απασχόλησης

Δήμος 62 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: Από αύριο οι αιτήσεις-Όλες οι λεπτομέρειες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Η UNESCO προειδοποιεί ότι ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι αναπόφευκτο
περισσότερα
20:55 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Νίκος Γκάλης: Η πρόβλεψή του για τον τελικό του Final Four και η επική ατάκα για τον Γουόκαπ

«Ολη η Ελλάδα θέλει την ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο, έχει και κα...
20:33 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά – Τι είπε για τη Ρεάλ

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο “T...
20:09 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Παρελθόν ο Ρομπέρτο Περέιρα από τους «κιτρινόμαυρους»

Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Ρομπέρτο Περέιρα έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας που ε...
19:52 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: 7 συλλήψεις πριν από τον τελικό της Euroleague Ολυμπιακός – Ρεάλ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΟΑΚΑ, λόγω του μεγάλου εν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν