Final Four: Οι πρώτες εικόνες των φιλάθλων του Ολυμπιακού μέσα από το ΟΑΚΑ – Δεσπόζει το πανό της Θύρας 7

Σε λίγη ώρα το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο. Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες διεκδικούν το τρόπαιο στο Final Four της Euroleague.

Ακόμα οπαδοί καταφτάνουν στο T- Center και περνούν από αστυνομικό έλεγχο πριν μπουν στο γήπεδο. Οι πρώτες εικόνες από εκείνους που έχουν ήδη μπει και καθίσει στην κερκίδα των ερυθρόλευκων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στη μία κερκίδα δεσπόζει το κόκκινο πανό της Θύρας 7, ενώ πολλοί φίλαθλοι ήδη με πάθος φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους.