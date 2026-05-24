ΑΕΚ: Παρελθόν ο Ρομπέρτο Περέιρα από τους «κιτρινόμαυρους»

Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Ρομπέρτο Περέιρα έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας που επισφραγίστηκε απ’ την κατάκτηση του εφετινού πρωταθλήματος των «κιτρινόμαυρων».

Το συμβόλαιο του Αργεντινού μέσου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και είχε στα χέρια του εδώ και λίγες ημέρες μία πρόταση ανανέωσης απ’ την ΑΕΚ με τις μισές αποδοχές.

Εντέλει αποφασίστηκε να αποχωρήσει με τον Περέιρα να ολοκληρώνει την παρουσία του στους εφετινούς πρωταθλητές Ελλάδας, έχοντας 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την τελευταία διετία.