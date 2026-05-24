Final Four: 7 συλλήψεις πριν από τον τελικό της Euroleague Ολυμπιακός – Ρεάλ

Final Four- ΟΑΚΑ
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΟΑΚΑ, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο τελικός της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four.

Κατά τη διάρκεια των προελέγχων που πραγματοποιήθηκαν περιμετρικά του γηπέδου, έγιναν σύμφωνα με το Ertnews, έξι συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και ακόμη μία για κατοχή καπνογόνου.

Παρά τα μεμονωμένα περιστατικά, η εικόνα που επικρατεί έως τώρα είναι ήρεμη, με την προσέλευση των φιλάθλων να εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις ή προβλήματα.

