Final Four: Οι δωδεκάδες του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό

Εύη Κατσώλη

Αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Euroleague, Final Four
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστές τις επιλογές του για την δωδεκάδα του μεγάλου τελικού στο Final Four με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), κρατώντας τις ίδιες επιλογές με τον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει γνωστές τις επιλογές του. Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να κατεβάσει την ίδια ακριβώς δωδεκάδα με τον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έχοντας 3 παίκτες στην front line, με τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ. Ταυτόχρονα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε και αυτός γνωστές τις επιλογές του για τον μεγάλο τελικό, απέναντι στους Πειραιώτες.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τον τεχνικό των «μερένχες», Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του, σύμφωνα με το ERT Sport, τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών καθώς ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με την Βαλένθια, αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ. Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον προχθεσινό αγώνα με τη Βαλένθια.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ στον αποψινό αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό: Λάιλς,  Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα, Κράμερ, Πρότσιντα.

