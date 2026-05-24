Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Πρώτος ο ΔΗΣΥ, δεύτερο το ΑΚΕΛ – Τι δείχνουν τα exit polls

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις κυλιόμενες έρευνες και τα exit polls δεν είναι παρά οι «τίτλοι αρχής» του εκλογικού θρίλερ που θα διαδραματιστεί απόψε στην Κύπρο, όπου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κόψει το νήμα καταγράφοντας ποσοστά από 22,5% μέχρι το υπεραισιόδοξο 30,2%. Η μέση τιμή οδηγεί στην «πίσω όψη του νομίσματος», η οποία δείχνει πιθανότητα συρρίκνωσης του ποσοστού συγκριτικά με τις Βουλευτικές του 2021. Τότε το κόμμα της Πινδάρου είχε συγκεντρώσει το 27,7% των ψήφων (99.328), εκλέγοντας 17 Βουλευτές.

Ανοδική πορεία καταγράφει το ΑΚΕΛ, το οποίο φαίνεται πως θα παραμείνει στη δεύτερη θέση – παρά το γεγονός ότι είχε μπει στην κούρσα των δημοσκοπήσεων με γερό μπάσιμο και πιθανότητες νίκης. Το κόμμα της αριστεράς συγκεντρώνει από 21% έως 27,7%. Η μέση τιμή είναι αρκετά πιο πάνω από το ποσοστό του 2021 (22,3% – 79.913 ψήφοι) με το οποίο το ΑΚΕΛ είχε εκλέξει 15 Βουλευτές (έμειναν 14 μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου).

Για την τρίτη θέση δημοσκοπικά είχε «κλειδώσει» προ πολλού το ΕΛΑΜ, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς. Τα ποσοστά του κόμματος της ακροδεξιάς παρουσιάζονται σε ένα εύρος από 9,5% έως 14,8%. Αν αυτά τα ποσοστά επιβεβαιωθούν από την καταμέτρηση, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για διπλασιασμό των ποσοστών που είχε λάβει στις προηγούμενες Βουλευτικές (6,8% – 24.255 ψήφοι). Μαθηματικά αναμένεται πως θα διπλασιαστούν και οι έδρες του ΕΛΑΜ (εξέλεξε 4 Βουλευτές και κατέληξε με 3 μετά την ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Θεμιστοκλέους).

Στο ΔΗΚΟ υπάρχει εν πρώτοις μούδιασμα καθότι η ηγεσία του κόμματος, θεωρούσε πως μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα και να ανατρέψει τα προγνωστικά περί καθίζησης. Στην προκείμενη περίπτωση καταγράφονται ποσοστά από 6,5 έως 10,5%. Ακόμη και η ανώτερη τιμή είναι πιο κάτω από το 11.29% (40.395 ψήφοι) που είχε λάβει το κόμμα το 2021, οπότε εξέλεξε 9 Βουλευτές (έγιναν 11 με την προσθήκη Αποστόλου και Γιακουμή).

Μια μερίδα των απογοητευμένων ψηφοφόρων φαίνεται πως βρήκε στέγη στο Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τα ποσοστά που αποδίδονται στο κόμμα είναι σαφώς μικρότερα από αυτά που ανέμενε. Μάλιστα με το χαμηλότερο δεν μπαίνει καν στη Βουλή, αφού συγκεντρώνει από 2,6% έως 7,5%.

Το ίδιο ισχύει και για την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου. Με μια μικρή διαφοροποίηση, αφού το κόμμα θεωρεί πως τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν θα πολλαπλασιαστούν στην κάλπη. Προς το παρόν κυμαίνονται μεταξύ 4,5% με 8%.

Με το ένα πόδι στη Βουλή βρίσκεται το Volt το οποίο παρουσιάζεται με ποσοστά από 2,5% με 5,7%. Είναι ποσοστά πολύ κοντά στα αναμενόμενα, για το νεοεμφανιζόμενο κόμμα.

Για ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους, φαίνεται πως η βραδιά τώρα αρχίζει. Για κάποιον ή κάποιους από αυτούς υπάρχουν πιθανότητες να μπουν στην Βουλή, μολονότι οριακά. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφεται σημαντική μείωση ψήφων συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2021.

ΡΙΚ

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25, 5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8-10%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: 5,5 – 7,5%

ΒΟΛΤ: 3-4%

ΕΔΕΚ: 3-4%

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ: 2-3%

ΑΛΛΟ: 6-8%

ANT1

ΔΗΣΥ: 23,8-26,8%

ΑΚΕΛ: 22,1-25,1%

ΕΛΑΜ: 10,5-12,5%

ΔΗΚΟ: 8,4-10,4%

Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9%

ΑΛΜΑ: 4,1-6,1%

ΒΟΛΤ: 3,7-5,7%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7%

ΕΔΕΚ: 2,7-3,7%

ΔΗΠΑ: 2,3-3,3%

Κίνημα Οικολόγων: 1,9-2,9%

Σήκου Πάνω: 0,4-1,4%

ΔΕΚ: 0,2-1,2%

Λακεδαιμόνιοι: 0,0-0,8%

ΣΙΓΜΑ

ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% – 95%

ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%

Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%

ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%

ΒΟΛΤ: 5% -3%

ΔΗΠΑ: 4%-2%

ΕΔΕΚ: 4%-2%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%

Κίνημα Οικολόγων: 3-1%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5%

ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5%

Volt: 2,5 – 4,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5%

ΔΗΠΑ: 2 – 4%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5%

Λοιπά: 3 – 5%