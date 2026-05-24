Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Πρώτος ο ΔΗΣΥ, δεύτερο το ΑΚΕΛ – Τι δείχνουν τα exit polls

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Τα πρώτα exit polls των εκλογών
Μέχρι στιγμής είναι μικρή η διαφορά ανάμεσα στο ΔΗΣΥ που προπορεύεται και του ΑΚΕΛ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις κυλιόμενες έρευνες και τα exit polls δεν είναι παρά οι «τίτλοι αρχής» του εκλογικού θρίλερ που θα διαδραματιστεί απόψε στην Κύπρο, όπου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κόψει το νήμα καταγράφοντας ποσοστά από 22,5% μέχρι το υπεραισιόδοξο 30,2%. Η μέση τιμή οδηγεί στην «πίσω όψη του νομίσματος», η οποία δείχνει πιθανότητα συρρίκνωσης του ποσοστού συγκριτικά με τις Βουλευτικές του 2021. Τότε το κόμμα της Πινδάρου είχε συγκεντρώσει το 27,7% των ψήφων (99.328), εκλέγοντας 17 Βουλευτές.

Ανοδική πορεία καταγράφει το ΑΚΕΛ, το οποίο φαίνεται πως θα παραμείνει στη δεύτερη θέση – παρά το γεγονός ότι είχε μπει στην κούρσα των δημοσκοπήσεων με γερό μπάσιμο και πιθανότητες νίκης. Το κόμμα της αριστεράς συγκεντρώνει από 21% έως 27,7%. Η μέση τιμή είναι αρκετά πιο πάνω από το ποσοστό του 2021 (22,3% – 79.913 ψήφοι) με το οποίο το ΑΚΕΛ είχε εκλέξει 15 Βουλευτές (έμειναν 14 μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου).

Για την τρίτη θέση δημοσκοπικά είχε «κλειδώσει» προ πολλού το ΕΛΑΜ, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς. Τα ποσοστά του κόμματος της ακροδεξιάς παρουσιάζονται σε ένα εύρος από 9,5% έως 14,8%. Αν αυτά τα ποσοστά επιβεβαιωθούν από την καταμέτρηση, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για διπλασιασμό των ποσοστών που είχε λάβει στις προηγούμενες Βουλευτικές (6,8% – 24.255 ψήφοι). Μαθηματικά αναμένεται πως θα διπλασιαστούν και οι έδρες του ΕΛΑΜ (εξέλεξε Βουλευτές και κατέληξε με 3 μετά την ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Θεμιστοκλέους).

Στο ΔΗΚΟ υπάρχει εν πρώτοις μούδιασμα καθότι η ηγεσία του κόμματος, θεωρούσε πως μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα και να ανατρέψει τα προγνωστικά περί καθίζησης. Στην προκείμενη περίπτωση καταγράφονται ποσοστά από 6,5 έως 10,5%. Ακόμη και η ανώτερη τιμή είναι πιο κάτω από το 11.29% (40.395 ψήφοι) που είχε λάβει το κόμμα το 2021, οπότε εξέλεξε 9 Βουλευτές (έγιναν 11 με την προσθήκη Αποστόλου και Γιακουμή).

Μια μερίδα των απογοητευμένων ψηφοφόρων φαίνεται πως βρήκε στέγη στο Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τα ποσοστά που αποδίδονται στο κόμμα είναι σαφώς μικρότερα από αυτά που ανέμενε. Μάλιστα με το χαμηλότερο δεν μπαίνει καν στη Βουλή, αφού συγκεντρώνει από 2,6% έως 7,5%.

Το ίδιο ισχύει και για την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου. Με μια μικρή διαφοροποίηση, αφού το κόμμα θεωρεί πως τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν θα πολλαπλασιαστούν στην κάλπη. Προς το παρόν κυμαίνονται μεταξύ 4,5% με 8%.

Με το ένα πόδι στη Βουλή βρίσκεται το Volt το οποίο παρουσιάζεται με ποσοστά από 2,5% με 5,7%. Είναι ποσοστά πολύ κοντά στα αναμενόμενα, για το νεοεμφανιζόμενο κόμμα.

Για ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους, φαίνεται πως η βραδιά τώρα αρχίζει. Για κάποιον ή κάποιους από αυτούς υπάρχουν πιθανότητες να μπουν στην Βουλή, μολονότι οριακά. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφεται σημαντική μείωση ψήφων συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2021.

ΡΙΚ

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25, 5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8-10%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: 5,5 – 7,5%

ΒΟΛΤ: 3-4%

ΕΔΕΚ: 3-4%

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ: 2-3%

ΑΛΛΟ: 6-8%

ANT1

ΔΗΣΥ: 23,8-26,8%

ΑΚΕΛ: 22,1-25,1%

ΕΛΑΜ: 10,5-12,5%

ΔΗΚΟ: 8,4-10,4%

Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9%

ΑΛΜΑ: 4,1-6,1%

ΒΟΛΤ: 3,7-5,7%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7%

ΕΔΕΚ: 2,7-3,7%

ΔΗΠΑ: 2,3-3,3%

Κίνημα Οικολόγων: 1,9-2,9%

Σήκου Πάνω: 0,4-1,4%

ΔΕΚ: 0,2-1,2%

Λακεδαιμόνιοι: 0,0-0,8%

ΣΙΓΜΑ

ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% – 95%

ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%

Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%

ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%

ΒΟΛΤ: 5% -3%

ΔΗΠΑ: 4%-2%

ΕΔΕΚ: 4%-2%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%

Κίνημα Οικολόγων: 3-1%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5%

ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5%

Volt: 2,5 – 4,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5%

ΔΗΠΑ: 2 – 4%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5%

Λοιπά: 3 – 5%

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς θα συμβάλλει το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία» στον ελληνικό πρωτογενή τομέα

Η Ευρώπη οδηγείται σε νέα οικονομική αστάθεια από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή; Τι απαντά ο Πιερρακάκης και τ...

Η UNESCO προειδοποιεί ότι ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι αναπόφευκτο

Πώς να καθαρίσετε και να επιταχύνετε το λάπτοπ σας
περισσότερα
18:38 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Πάνος Καμμένος: Η Καρυστιανού θα είναι δεύτερο κόμμα, ίσως 4ος ο Τσίπρας – Αν υπάρχει ανάγκη να σχηματιστεί κυβέρνηση θα εμπλακούν οι ΑΝ.ΕΛ.

Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προέβλεψε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο ΕΡΤnews...
17:41 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Αλέξης Γεωργούλης: «Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει» – Τι λέει για τη Μαρία Καρυστιανού

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, μιλώντας ανοιχτά γι...
17:33 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία στην Κύπρο – Περίπου στο 50% η προσέλευση των ψηφοφόρων

Αυξημένη παρουσιάζεται η προσέλευση των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, καθώς μ...
16:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Νίκος Παππάς: Δεν υπάρχει σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα»

Τη θέση του για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και για την υπόθεση Πολάκη, διατύπωσε ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν