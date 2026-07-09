Ζάκυνθος: Βίντεο με την στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16 – Κλειστό το αεροδρόμιο του νησιού

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Κλειστός τουλάχιστον έως τις 19.00 θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου, μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.

Το αεροσκάφος της 335 Μοίρας, που είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, λόγω βλάβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής του αεροσκάφους, έμπειρος ιπτάμενος της 335 Μοίρας «Τίγρης», κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία το έκτακτο περιστατικό και να προσγειώσει το μαχητικό με ασφάλεια.

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, το F-16 προσγειώθηκε χωρίς να αναπτυχθούν τα σκέλη προσγείωσης, συρόμενο για αρκετά μέτρα πάνω στον διάδρομο. Η τριβή προκάλεσε φωτιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, δεν έγινε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος από τον πιλότο, ενώ το εν λόγω F-16 είχε αναβαθμιστεί σε Viper. Η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι οι υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.

Σώος και καλά στην υγεία του ο πιλότος

Ο πιλότος του F-16 είναι σώος και καλά στην υγεία του, και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.

Η στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16

Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj — Red Nik (@nik_red) July 9, 2026

Δείτε τα βίντεο με τη φωτιά που προκλήθηκε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @osintdefender

احتراق طائرة F-16 تابعة للقوات الجوية اليونانية عقب هبوط اضطراري. pic.twitter.com/BRIXXwVuDA — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 9, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @osintdefender

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Σε σχετική ανακοίνωση, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας επισημαίνει τα εξής:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».