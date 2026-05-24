Αρχάνες Κρήτης: Τους ειρωνεύτηκε για το παλιό αυτοκίνητο, πήγε πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί – Παραδόθηκε στις Αρχές ο δράστης

Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν μία φραστική αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών εξελίχθηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και νέα ανησυχία για την αυξανόμενη παραβατικότητα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 23χρονος που φέρεται να προχώρησε στους πυροβολισμούς επέβαινε σε αυτοκίνητο φίλου του, όταν οι δύο νεαροί σταμάτησαν έξω από καφετέρια στις Αρχάνες προκειμένου να αγοράσουν καφέ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο σημειώθηκε λεκτική ένταση με ανήλικο θαμώνα της καφετέριας. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν υπήρχε προγενέστερη διαφορά μεταξύ των εμπλεκομένων, ωστόσο ο ανήλικος φέρεται να ειρωνεύτηκε τον οδηγό για το όχημα στο οποίο επέβαινε, ένα παλαιό επιβατηγό μικρού κυβισμού. Ο οδηγός αντέδρασε στο σχόλιο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος πλησίασε σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση τον οδηγό, σε κίνηση που εκλήφθηκε ως επιθετική και προκλητική. Τότε ο 23χρονος συνοδηγός, εμφανώς εκνευρισμένος, αποχώρησε προσωρινά από το σημείο και λίγο αργότερα επέστρεψε κρατώντας πιστόλι κρότου.

Ακολούθησαν διαδοχικοί πυροβολισμοί στον αέρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους παρευρισκόμενους και έντονη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς, παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Μετά το επεισόδιο, ο 23χρονος και ο φίλος του αποχώρησαν από το σημείο, ωστόσο τα στοιχεία τους ήταν ήδη γνωστά στις Αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε άμεσα σε ενέργειες εντοπισμού και επικοινωνίας μαζί τους, με αποτέλεσμα ο νεαρός να παρουσιαστεί τελικά αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και παραδόθηκε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σοβαρών επεισοδίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, εντείνοντας τον προβληματισμό για την αυξανόμενη επιθετικότητα και τις παραβατικές συμπεριφορές μεταξύ νεαρών ατόμων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ολοένα και συχνότερα νέοι άνθρωποι, ακόμη και ανήλικοι, εμπλέκονται σε περιστατικά βίας όπου γίνεται χρήση όπλων για αφορμές δυσανάλογες της επικινδυνότητας των πράξεων.