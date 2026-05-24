Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια στο χωριό Αρχάνες

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στις Αρχάνες, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έξω από καφετέρια της περιοχής, όπου είχαν συγκεντρωθεί παρέες ντόπιων.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ξέσπασε ένας έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο από αυτές τις παρέες κατοίκων του χωριού, με την κατάσταση να εκτραχύνεται επικίνδυνα λίγο αργότερα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti, ένας από τους εμπλεκόμενους στον καβγά, όλοι τους ηλικίας περίπου 25 ετών, έφυγε από την καφετέρια απειλώντας ότι θα επιστρέψει με όπλο. Λίγο αργότερα, στην περιοχή επικράτησε πανικός όταν ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί.

Αδέσποτη σφαίρα «καρφώθηκε» σε καρέκλα στο απέναντι μπαλκόνι

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, μια αδέσποτη σφαίρα εξοστρακίστηκε και καρφώθηκε σε καρέκλα απέναντι μπαλκονιού, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μια οικογένεια με το παιδί της.

Μετά το επεισόδιο, οι δράστες έγιναν “καπνός”, διαφεύγοντας με ένα αυτοκίνητο. Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε αμέσως ανθρωποκυνηγητό και έχει ήδη εντοπίσει το όχημα διαφυγής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

17:08 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

16:43 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

16:30 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

16:24 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

