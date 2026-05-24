Final Four: Τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων και ο τρόπος ελέγχου των εισιτηρίων – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσβαση στο T- Center

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσβαση των φιλάθλων στο Telecom Center προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση της ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Η ΚΑΕ δίνει αναλυτικές οδηγίες και ενημερώνει τους φιλάθλους για την ασφαλή και ομαλή πρόσβαση στο ΟΑΚΑ. Σημειώνεται ότι οδηγίες για τα εισιτήρια και τα μέτρα ασφαλείας έδωσε και η ΕΛ.ΑΣ.

Έλεγχος εισιτηρίων και ταυτοποίηση

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο και ταυτοποιημένο εισιτήριο αγώνα. Είναι υποχρεωτική η επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Τονίζεται πως οι έλεγχοι της Αστυνομίας θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις σε φιλάθλους που δεν διαθέτουν ταυτοποιημένο εισιτήριο.

Σημεία ελέγχου ασφαλείας

Θα πραγματοποιούνται διαδοχικοί και αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων και σωματικοί έλεγχοι από την Αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Απαγόρευση επανεισόδου

Μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα απαγορεύονται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών θα λειτουργούν κανονικά κυλικεία και τουαλέτες.

Σημείο συγκέντρωσης φιλάθλων Ολυμπιακού για την οργανωμένη μετακίνηση

Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΗΣΑΠ «Νέο Φάληρο»

  • Ώρα συγκέντρωσης: 17:00
  • Ώρα αναχώρησης: 18:00

Η μεταφορά από το προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαχωρισμένων διαδρομών και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Πρόσβαση οχημάτων

Η είσοδος οχημάτων στην Περίμετρο C του ΟΑΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR Code.

Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης

  • Parking 5: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης A / C8
  • Parking 6: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης D / C11
  • Parking 9: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Εισόδου C1

Σημαντική ενημέρωση

Για την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων, παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

