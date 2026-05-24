ΕΛΑΣ για τον τελικό του Final Four: Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας – Υποχρεωτική ταυτοποίηση για την είσοδο στο γήπεδο

Εύη Κατσώλη

Αθλητισμός

ΟΑΚΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αποψινό τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να κάνετε στην εγκυμοσύνη για να γίνει το παιδί σας πιο έξυπνο

Λιπώδες ήπαρ: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ροφήματα για το συκώτι σας

ΥΠΕΘΟΟ: Τι αλλάζει στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία και ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή

Σύνταξη με χρέη: Ποιοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον επόμενο μήνα και μετά και πώς – Όλες οι λεπτομέρειες

Πώς να καθαρίσετε και να επιταχύνετε το λάπτοπ σας

«Ένας όμορφος θάνατος»: Πώς ένα ετοιμοθάνατο άστρο δημιούργησε το Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας
περισσότερα
16:38 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: Τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων και ο τρόπος ελέγχου των εισιτηρίων – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσβαση στο T- Center

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσβαση των φιλάθλων στο Telecom Center προκειμέν...
11:29 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τελικό της EuroLeague: Η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά

Με μια έντονα φορτισμένη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε την Κυριακή (24/05), ο...
08:37 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Έτοιμος για ένα ακόμα «ραντεβού» με την Ιστορία – Απόψε η μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ στον τελικό της Euroleague, πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτη...
02:42 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

La Liga: Υποβιβασμός για Χιρόνα και Μαγιόρκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Πικρό ήταν το φινάλε στη σεζόν για Μαγιόρκα και Χιρόνα που η νέα αγωνιστική περίοδος θα τους β...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν