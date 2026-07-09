Ασπρόπυργος: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο που τυλίχτηκε στις φλόγες – Δείτε το βίντεο

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Βίντεο ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που μεταδίδει το 902.gr, καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο, που τυλίχτηκε στις φλόγες με την φωτιά να εξαπλώνεται στη συνέχεια και σε παρακείμενους χώρους επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και το Αττικόν για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ εστάλη μήνυμα και μέσω του 112.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

11 οι τραυματίες

Στους 11 έχουν ανέλθει οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί έξι άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί, τρία νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο.

Την ίδια στιγμή, άλλα πέντε άτομα νοσηλεύονται στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Οι άλλοι τέσσερις προσήλθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Κάποιοι εκ των τραυματιών βρίσκονταν στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ άλλοι διέμεναν σε διπλανές κατοικίες και πιθανόν τραυματίστηκαν λόγω του ωστικού κύματος από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχυονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Νωρίτερα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς στην περιοχή ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

1)στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου έως τη Λ. ΝΑΤΟ, 2)οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και 3)οδός Χίου, από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Δείτε εικόνες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Όπως φαίνεται στις εικόνες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού κάλυψε την περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση: