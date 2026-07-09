Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρίσταται στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Στη δήλωσή του, έστειλε ένα καθαρό μήνυμα κατά της βίας, της τρομοκρατίας, του διχασμού και των εμφυλιοπολεμικών λογικών, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη.

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έστειλε το μήνυμα «καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές».
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.
  • Τόνισε πως σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έστειλε το μήνυμα «καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές».

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Αναλυτικά, σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε:

«Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.

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Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα:

Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

 

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