Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές»

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Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έστειλε το μήνυμα «καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές».

Αναλυτικά, σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε:

«Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.

Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα:

Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».